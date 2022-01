Jeux Paralympiques : France Télévisions obtient les droits de diffusions de l’édition de 2024

France Télévisions décroche les droits de diffusions des Jeux Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024.

Selon Le Parisien, le contrat, dont aucuns chiffres ne seront communiqué, a été signé ce lundi 17 janvier ce qui conclu l’appel d’offre d’octobre dernier. France Télévisions acquiert les droits de diffusions des Jeux Paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris du 28 août au 8 septembre. Le groupe avait déjà signé pour diffuser les Jeux Olympiques de 2024 qui se joueront du 26 juillet au 11 août.

« L’obtention des Jeux Paralympiques de Paris 2024 est une immense fierté pour France Télévisions. Avec les Jeux Olympiques, nous rendrons ainsi accessible l’intégralité du plus grand événement sportif de ces prochaines années à tous les Français. En 2024, ce sont donc tout l’olympisme et le paralympisme qui seront présents sur les antennes du service public, avec la même ambition d’exposition. Je souhaite que les Jeux Paralympiques et les 30 mois qui nous séparent de l’événement, soient l’occasion de faire rayonner et promouvoir comme jamais les para sports en France, au service de l’intégration de tous. » se réjouit Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions.

300 heures de direct

300 heures de direct seront programmées sur France 2 ou France 3, dont les soirées d’ouverture et de clôtures (c’est trois fois plus que l’édition de 2020 se tenant alors à Tokyo). Des résumés, des rediffusions et des talk-shows seront également diffusés. Le site de France Télévisions sera redécoré pour l’occasion.