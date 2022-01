France 2 reporte sa soirée spéciale pouvoir d’achat du 3 février

Initialement prévu pour le 3 février 2022, sur France 2, la soirée spéciale pouvoir d’achat sera reportée.

Présentée par Julian Bugier, les téléspectateurs avaient rendez-vous le 3 février 2022 à 21 h 10 pour une soirée spéciale pouvoir d’achat. La chaîne à communiqué ce lundi 17 janvier qu’elle sera reportée “en raison de l’actualité, France 2 diffusera jeudi 3 février dès 21 h 10 “Envoyé spécial” puis “Complément d’Enquête” à 23 h 05, suivi à 00 h 00 de “Nous les Européens”, en lieu et place du programme “La grande soirée du pouvoir d’achat” qui sera reprogrammé ultérieurement“.

Que va apporter cette soirée spéciale ?

La soirée spéciale apportera six solutions afin économiser, négocier et faire baisser la facture au niveau de notre budget, que ce soit alimentaire, énergétique, au niveau du carburant, des vêtements, des assurances ainsi que les abonnements internet et mobile. Cette soirée spéciale aidera à gagner, pour une famille moyenne, plus de 6 000 euros par an !

Alimentation : Jessica Bertaux enquêtera sur Leslie, virtuose dans l’art d’exploiter au maximum les multiples offres promotionnelles des enseignes et autres opérations « cashback » dans la région de Bordeaux pour réduire son budget de 30 % tout en mangeant équilibré. Son gain de pouvoir d’achat est de 1 800 euros par an.

Anti-gaspi : Jessica Bertaux enquêtera également sur comment Charles Lottman et Vincent Justin, deux hommes choqués par le grand gâchis alimentaire des grandes surfaces, créent des supermarchés « anti-gaspi » spécialisés dans la vente de ces produits. Dépensez moins, consommez durable ! Votre gain de pouvoir d’achat sera de 1 200 euros par an.

Assurances, abonnements : Lucie Lemétais enquête sur les entreprises comme « jechange.fr » ou « ideel » qui proposent de renégocier à votre place tous vos contrats à la baisse. Renégociez tout ! Votre gain de pouvoir d’achat sera de 500 euros par an.

Voiture : Claire Delfini enquêtera sur comment adapter le moteur de sa voiture au bioéthanol, vendu en moyenne… Quatre-vingts centimes le litre ! Coup de frein sur le budget carburant ! Le gain de pouvoir d’achat sera de 800 euros par an.

Seconde main : Julie Martin enquête sur Sarah Bossut, mère célibataire qui vit dans la banlieue de Strasbourg et parvient à améliorer ses revenus grâce aux sites de revente d’occasion. Achetez, mais surtout revendez ! Son gain de pouvoir d’achat a augmenté de 1 500 euros par an.

Énergie : Farah Safieddine enquête sur Véronique, une retraitée de 63 ans, qui achète le fioul domestique au nom de dizaines de consommateurs et obtient des rabais de 10 % ! Chauffez mieux, dépensez moins, achetez groupés ! Son gain de pouvoir d’achat est de 400 euros par an.

Le diffuseur n’a pour le moment communiqué aucune nouvelle date pour découvrir comment économiser facilement dans la vie quotidienne, elle sera prochainement annoncée.

