Du podcast à la télé, BFMTV adapte “Le service politique” en mini-série

Lancé en format podcast en septembre dernier, “Le service politique” sera adapté en mini-série télé sur BFMTV.

Lancé sur les plateformes de podcast en septembre 2021, “Le service politique” aura droit à son adaptation en mini-série sur BFMTV tous les lundis à 20 h 50 dans le cadre de “Ligne rouge” avec Aurélie Casse . Le premier numéro sera d’ailleurs diffusé dès ce soir. Réalisée par Fanny Morel, Régis Desconclois et Alexandre Funel la mini-série racontera avec ses reporters sur le terrain, les coulisses de la campagne présidentielle. Ensemble, ils vous dévoilent les « off » des grands évènements politiques !

Une transparence totale

“Une manière différente de raconter la présidentielle et une intention transparente de raconter le travail de l’un des plus grands services politiques de France“, affirme BFMTV. Les téléspectateurs pourront également découvrir comment les journalistes obtiennent des informations, comment ils essaient de passer outre la communication politique des candidats ou encore voir la façon quotidienne dont ils travaillent. La série traitera les sujets en fonction de l’actualité comme par exemple “‘Coup d’éclat‘ de Mélenchon à gauche” de l’épisode de dimanche dernier ou encore “Pourquoi la campagne ne démarre pas” quelques jours plus tôt expliquant pourquoi les Français ne s’intéressent plus à la politique française.

Source : Pure Média