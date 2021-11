TF1 et NJR vont diffuser la 23e édition des NRJ Music Awards le samedi 20 novembre

La 23e édition des NRJ Music Awards sera diffusée sur TF1 et NJR samedi 20 novembre 2021 à partir de 21h10.

Les NRJ Music Awards reviennent avec la 23e édition au palais des festivals et des congrès de Cannes, son décor originel. En effet, la 22e édition s’était déroulée à Paris pour des raisons sanitaires. TF1 et NRJ retransmettront l’événement sur leurs chaînes. La cérémonie sera, comme depuis 2009, présentée par Nikos Aliagas.

14 catégories récompensées

Voici la liste des 13 catégories récompensées pour cette édition :

DJ de l’année

Clip de l’année

Chanson internationale de l’année

Groupe-duo international de l’année

Artiste masculin international de l’année

Artiste féminine international de l’année

Collaboration internationale de l’année

Collaboration francophone de l’année

Révélation internationale de l’année

Groupe-duo francophone de l’année

Révélation francophone de l’année

Artiste masculin francophone de l’année

Artiste féminine francophone de l’année

Une 14e catégorie s’ajoutera en direct lors du prime. En attendant, vous pouvez voté pour votre artiste préféré sur nrj.fr ou Facebook. Les mentions “Attention, les votes sont limités à un vote par jour et par catégorie” et “Vous désignerez les artistes gagnants, en choisissant chaque jour, un artiste maximum parmi les nommés proposés dans chacune des catégories” sont précisées sur le site d’NRJ.

Les 3 artistes les plus nommés

Cette année, Justin Bieber, The Kid Laroi et The Weeknd sont les artistes les plus nommés. Les 3 chanteurs sont nommés dans pas moins de quatre catégories. Ed Sheeran est nommé, lui, dans 3 catégories. Pour le côté français, Grand Corps Malade est également nommé dans 3 catégories, tout comme Louane qui devra, notamment, s’opposé a Amel Bent, Clara Luciani, Eva, Hoshi, Juliette Armanet , Wejdene et Yseult dans la catégorie “artiste féminine francophone de l’année“.

Source : Pure Médias