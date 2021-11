Quatrième journée de la ligue des champions : le guide complet

La quatrième journée arrive, voici où et quelles rencontres visionnées.

Une troisième journée pleine d’émotions précède cette journée avec Messi, Mbappé, Neymar et Ronaldo. Mais comme ce n’est pas fini, voici la liste des matchs et des diffuseurs qui continuent, en France, à être Canal+, BeIN Sports et RMC Sport.

Mardi 2 novembre

18h45 : Malmö – Chelsea ( beIN SPORTS 2 )

) 18h45 : Wolfsburg – Salzbourg ( beIN SPORTS 3 )

) 21h : FC Séville – Lille ( Canal+, RMC Sport 1 )

) 21h : Multiplex ( beIN SPORTS 2 )

) 21h : Atalanta – Manchester United ( beIN SPORTS 1 )

) 21h : Dynamo Kyiv – Barcelone ( beIN SPORTS 3 )

) 21h : Bayern – Benfica ( beIN SPORTS MAX 4 )

) 21h : Juventus – Zenit ( beIN SPORTS MAX 5 )

) 21h : Villarreal – Young Boys (beIN SPORTS MAX 6)

Mercredi 3 novembre