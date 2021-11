M6 : énorme dispute dans “L’amour est dans le pré” entre Vincent et sa prétendante

Dans l’épisode de ce lundi de “L’amour est dans le pré”, on a pu assister à la dispute de Vincent et Stéphanie au sujet d’une vinaigrette.

Vincent, le vigneron, s’est disputé avec sa prétendante, qui à l’origine, est le coup de coeur de ce dernier. Stéphanie a décidé, de donner les restes du repas aux chiens plutôt que de les garder pour un prochain repas. Ce qui a fortement agacé Vincent et provoqué une dispute.

“Ferme ta bouche !“

“Moi, je ne jette pas la bouffe, parce que la bouffe, ça se gagne. Il faut travailler pour gagner la bouffe” commence Vincent. “Je ne vais pas la jeter parce qu’elle va nourrir deux bouches. Les deux chiens ont envie de manger aussi. Je suis désolée, mais ce n’est pas gaspillé !” réponds Stéphanie avant d’être coupé par le sudiste : “Tu as raison d’être désolée. C’est comme de faire un litre de sauce vinaigrette ! Je t’ai dit de ne pas en faire trop et tu en fais trop !“. Mélangeant une sauce, elle rétorque : “Tu vas voir de tes yeux ! Regarde ! Viens voir ! Est-ce qu’il y a un litre ?“. “C’est bon… N’essaye pas… Il y en a beaucoup trop pour la salade ! C’est tout ! Comprends un peu ! Ne me dis pas qu’il n’y a pas un litre, alors que bien sûr qu’il y a un litre !” lui réponds en hurlant. “Ne me crie pas dessus ! Tu ne vas pas crier sur moi, non ?! Ferme ta bouche ! Tu ne me parles pas comme ça ! Pour qui tu te prends ?!“.

“Tu ne me parles pas comme ça“

Les deux participant se sont hurlés dessus. “Mais tu m’écoutes, oui ! Je me prends pour Vincent ! Je te dis ce que j’ai à te dire !“, ajoute Vincent. “Moi, je me prends pour Stéphanie ! Tu ne me parles pas comme ça, pélo !” enchaîne Stéphanie. Karin le Marchand conclue, en off : “Rien de telle qu’une prise de bec pour sceller une amitié. Hors caméra, rassurez-vous, ces deux caractères incompatibles ont fait la paix“.

Source : Pure Médias