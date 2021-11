Netflix dévoile la bande annonce haletante de l’ultime partie de la Casa de Papel

Le dénouement arrive bientôt pour les braqueurs les plus célèbres de la plateforme SVOD. Afin d’attendre le 3 décembre prochain, Netflix dévoile un trailer de la seconde partie de la saison 5 de la Casa de Papel.

Le 3 septembre 2021, la première partie de la saison 5 faisait son arrivée sur Netflix après plus d’un an d’écart avec la saison précédente. Pour rappel la fin de la première partie de cette dernière saison se terminait sur un drame avec la disparition d’un des personnages les plus emblématique de la série espagnole. Quant au reste de la bande, leur avenir restait incertain face à l’armée et l’inspectrice Alicia Sierra.

A un mois de la diffusion de la fin de la série, Netflix offre de quoi patienter aux fans avec cette bande annonce :