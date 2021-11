Canal+ lance sa nouvelle version de Ciné+ Anime pour les fans d’animation japonaise

La chaîne numérique de Canal+ dédiée à l’animation prend un grand tournant, direction le pays du soleil levant.

Le cinéma d’animation japonais a son propre coin dans les offres Canal+. La filiale de Vivendi annonce aujourd’hui le lancement d’une toute nouvelle version de Ciné+ animé, chaine numérique lancée en 2019. Lors de son lancement, la programmation tournait autour des programmes d’animation pour enfant, mais avec l’arrivée de la nouvelle chaîne Canal+ Kids, le corner s’oriente maintenant vers les fans d’animations venant du Japon.

Vous y trouverez ainsi une sélection d’une quarantaine de films dans tous les genres. Certains seront tirés de licences bien connues, comme le film Psycho-Pass ou Cowboy-Bebop, mais vous pourrez également (re)découvrir des créations originales, comme Akira, Les Enfants du Temps ou encore le film culte Le tombeau des Lucioles.

Tous les styles peuvent s’y retrouver, de l’animation traditionnelle aux images générées par ordinateur avec par exemple Final Fantasy : les créatures de l’esprit ou Appleseed Alpha.

Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et sur Freebox Pop ou sur Apple TV) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est cependant disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+.