Clin d’œil : l’assurance maladie n’a pas rejoint Free

Ce phishing s’ajoute à la liste des arnaques en ligne totalement ratées. Grand investisseur, Xavier Niel n’a en effet pas encore racheté l’assurance maladie. Cette dernière n’a ainsi pas changé de locaux.

Erreurs dans les logos, les lots promis ou les destinataires. Les boulettes ne sont pas rares dans les campagnes de phishing.

Un internaute a d’ailleurs eu la surprise de recevoir un e-mail censé provenir de l’assurance maladie. Sauf que l’adresse postale indiquée en fin de missive était le 16 rue de la ville l’Evêque à Paris. Une adresse bien connue des abonnés Free puisqu’il s’agit de celle du siège social d’Iliad.

Le phishing n’est déjà pas convaincant dans la forme. Cette boulette vient enfoncer le dernier clou pour un aller sans retour vers la corbeille.

Quand un phishing confond l’assurance maladie et le siège social de Free 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣 pic.twitter.com/upns2pjSHf — Julien (@JulienParis86) November 3, 2021

Faire preuve de prudence et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.