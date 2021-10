Phishing Free : un escroc tente de mettre la pression, mais se plante sur toute la ligne

Entre une mise en page qui pique les yeux et des informations pas à jour, notre escroc n’y a clairement pas mis du sien pour piéger les abonnés Free.

Si notre escroc comptait rouler dans la farine les abonnés Free, il était surtout fatigué, en manque d’inspiration ou les deux à la fois.

Dans son e-mail intitulé “Info Free” et invitant à se connecter à la messagerie pour débloquer cette dernière, l’escroc ne prend pas la peine de glisser un quelconque logo Free et de soigner sa mise en page pour apporter un peu de crédibilité à son arnaque.

De plus, si on connait les applications Orange et moi, SFR & moi ou encore Red & moi, nous n’avons toujours pas trouvé l’application Free & Moi. Notre homme semble donc s’être un peu emmêlé les pinceaux et trompé d’opérateur.

Quant à la fausse page de connexion, il lui manque quelques éléments comme les icônes devant les champs identifiant ou mot de passe. Notre escroc a omis aussi le lien permettant de récupérer un mot de passe oublié.

Bref, si vous en doutiez encore, cet e-mail a tout d’un faux et ne mérite qu’un aller sans retour vers la corbeille.

#Phishing Free depuis l’email 888 🤨 cc @free

L’url du lien dans l’email est directement celle du site hébergeant le phishing (pas de redirector).

e-mail from usurpant un étudiant d’une Université du sud de la 🇫🇷 (particulièrement à la mode depuis 2 semaines 😎) pic.twitter.com/0ROyPybcWT — Fabian RODES (@FabianRODES) October 17, 2021

Être prudent et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.