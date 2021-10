Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #187

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un conseiller Bouygues Telecom se prend pour James Bond et c’est appréciable !

Quand Red by SFR se lance dans l’humour ! On en REDemande !

La chiffonnette à 25€ d’Apple a du soucis à se faire ! KFC c’est bon à s’en lécher les doigts !

Pas touche aux Freebox, après la mâchoire place aux fesses…

🚨 "Fesses qui font la taille d'une Freebox", "visage gonflé", "ventre ultra tiré" : Victoria Mehault dézingue Maeva Ghennam ! https://t.co/m90TbPONX2 pic.twitter.com/9IGTCvyavi — Public Mag (@InsidePublic) October 20, 2021

Si les opérateurs pouvaient faire de même en France !