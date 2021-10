Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iOS et Apple TV avec une nouveauté

Il est désormais possible de reprendre votre programme là où vous vous êtes arrêtés après avoir fermé l’application Oqee.

Estampillée 1.18, une nouvelle mise à jour de l’application Oqee by Free est disponible sur iPhone et iPad à partir d’iOS 11 mais aussi sur l’Apple TV (TvOS 13 minimum). Cette version est en cours de déploiement progressif et apporte une amélioration. “Le lecteur vidéo reprend désormais là où vous l’avez laissé quand vous êtes sorti de l’application”, annoncent les développeurs. Le crash qui pouvait arriver lors de la fermeture du lecteur vidéo est désormais de l’histoire ancienne.

Pour rappel, l’interface TV de Free a été proposée dans un premier temps sur le player Freebox Pop, avant d’être étendue à d’autres équipements dont des téléviseurs intelligents Samsung, les smartphones, tablettes tactiles et sur le boîtier TV d’Apple proposé à prix mini par Free (2 €/mois pendant 48 mois, soit 96 € au lieu de 199 €, avec la possibilité d’un paiement total à tout moment).