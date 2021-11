Ventes de smartphones : Samsung garde sa première place, mais pour combien de temps ?

Sur le marché du smartphone, le podium n’a pas changé. Pour autant, Xiaomi poursuit son ascension vers la première place.

Counterpoint Research vient de publier ses derniers chiffres pour les ventes de smartphones en Europe. Sans trop de surprises, le podium est formé par Samsung, Xiaomi et Apple qui s’emparent des trois quarts du marché. Jusqu’à la 7e place arrivent ensuite Oppo, Realme, Vivo, Motorola, Nokia, Honor et Huawei.

Si Samsung se maintient à la première place, il a en revanche perdu quelques parts de marché au cours des 12 derniers mois (30,4 % au 3e trimestre 2021, contre 35,8 % au 3e trimestre 2020). Xiaomi a beaucoup progressé sur la période et n’apparaît plus loin dans le rétroviseur (23,6 % au 3e trimestre 2021, contre 15,5 % au 3e trimestre 2020). De son côté, Apple a perdu sa deuxième place, tout en progressant (22,1 % contre 17,6 %).

Autres enseignements de ce rapport : les marques Oppo, Realme et Vivo affichent de fortes progressions (+ 112, + 160 et + 238 % respectivement), tandis que Huawei et son ancienne marque Honor ont plongé (-94 % et -90 % respectivement). La donne pourrait toutefois changer pour Honor, qui a désormais récupéré l’accès aux services et applications de Google. D’où leur présence sur le Honor 50 fraîchement arrivé en France.