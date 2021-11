Panne de réseau mobile pour des abonnés Bouygues et SFR après l’incendie d’une antenne

L’incendie, potentiellement criminel, ayant visé un site mobile va se traduire par des problèmes de réseau durant plusieurs jours pour les abonnés Bouygues et SFR.

Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, un site mobile Bouygues Télécom a été la proie des flammes sur la commune de Saint-Héand, dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les dégradations ont touché le local technique comme le pylône. Selon les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie, le feu serait d’origine criminelle. “C’est la première fois que cela se produit”, souligne le maire Jean-Marc Thélisson.

De son côté, l’opérateur a fait savoir que les réparations prendront “plusieurs jours”, avec à la clé des problèmes de réseau pour ses abonnés. Mais pas seulement, puisque SFR s’appuie également sur cet équipement situé en pleine campagne pour ses propres clients. Plusieurs milliers de personnes sont ainsi concernées. “Nos techniciens sont à pied d’œuvre depuis ce matin pour travailler sur des solutions alternatives et rétablir le réseau aussi vite que possible”, assure-t-on du côté des opérateurs.

Le temps que tout rentre dans l’ordre, la préfecture invite ainsi les clients Bouygues Telecom et SFR se trouvant dans les secteurs de Montrond les Bains, St-Galmier, La Fouillouse, St-Héand et Andrezieux-Bouthéon à privilégier les lignes fixes pour contacter les numéros d’urgence et de secours.

En cas d’urgence, les clients de @bouyguestelecom et @SFR se trouvant dans les secteurs de Montrond les Bains, St-Galmier, La Fouillouse, St-Héand et Andrezieux-Bouthéon doivent privilégier les lignes fixes pour joindre les numéros d’urgence et de secours 17, 18, 15 et 112 — Préfète de la Loire (@Prefecture42) November 3, 2021

Sources : Le Progrès et Actu.fr