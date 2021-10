Retrouvez la série documentaire “Mike Horn : Survivre à l’impossible” en inédit sur RMC Découverte

L’aventurier Mike Horn décide de dévoiler toutes ses archives dans une série-documentaire de 4 épisodes de 25 minutes disponibles en inédit sur RMC Découverte à partir du 5 novembre 2021.

Entre les descentes de l’Amazone en hydrospeed et la traversée de l’Antarctique et de l’Arctique ou tour du monde autour de l’Équateur, l’aventurier Mike Horn va revenir sur ses explorations les plus folles, ses méthodes de gestion du stress et raconter comment il a réussi à sortir vivant des situations les plus dangereuses. Des témoignages des proches de Mike Horn et des experts seront également au rendez-vous. Certaines reconstitutions seront faites avec des images de synthèse afin de modéliser les zones les plus hostiles.

partie 1 : 87 jours dans l’enfer du Pôle Nord

Retrouvez le premier épisode, 87 jours dans l’enfer du Pôle Nord le vendredi 5 novembre 2021 à 21h05 sur RMC Découverte.

L’épisode se concentrera sur la dernière expédition de Mike Horn : sa traversée de l’Arctique en 2019 en passant par le pôle Nord. Lui et son ami Børge Ousland devaient rejoindre la banquise en voilier pour ensuite parcourir en ski plus de 1 500 kilomètres (l’équivalent d’un Paris-Belgrade) avant le début de l’hiver polaire. Les deux experts en survie s’étaient donnés trois mois maximum pour accomplir cet exploit. Mais ils avaient été surpris par la dérive de la banquise et avaient finalement dû être secourus après 87 jours de périple, plongés dans la nuit 24/24h. Avant ce sauvetage très médiatisé, Mike Horn avait même frôlé la mort en tombant dans de l’eau glacée à seulement 20 kilomètres de l’arrivée.

