Objectif Top Chef : l’arrogance d’une candidate agace Philippe Etchebest

Le comportement d’Anaïs, l’une des nouvelles candidates de “Objectif Top Chef“, a agacé Philippe Etchebest.

Lors de l’épisode de “Objectif Top Chef” diffusé hier sur M6, le comportement de l’une des candidates a déplu à Philippe Etchebest. Des nouveaux candidats participent pour obtenir 5 étoiles et se rapprocher de la prochaine saison, mais une a attiré l’attention du chef. Anaïs, une des participante a eu un comportement que Philippe Etchebest n’a guère apprécié.

« Elle ne préfère pas divulguer son CV pour le moment »

Anaïs avait demandé à son petit copain, Damien, avant l’émission, de ne pas révéler son parcours, chose qu’il a accepté. Au fil de l’épisode, Philipe Etchebest a demandé à Damien “Tu connais son parcours un peu ? Qu’est-ce qu’elle a fait ?” ce à quoi il a répondu “concernant son parcours professionnel je respecterai sa demande du fait qu’elle ne préfère pas divulguer son CV pour le moment“. En off, le chef dit avoir besoin de la connaître un peu plus si elle veut intégrer “Objectif Top Chef“, il demande également pour quelle raison elle ne préfère pas divulguer son CV pour le moment, Damien répondit alors “Elle a peur que ça lui porte préjudice et que vous l’attendiez au tournant” sauf que Philipe Etchebest dit attendre tout le monde au tournant “et elle encore plus que les autres maintenant !“. La candidate a finalement obtenu 3 étoiles.

Source : Télé 7 jours