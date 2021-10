Disney + lance sa première série fantastique française

Disney + lance sa première série original française “Para//èles” qui arrivera prochainement sur la plateforme.

Accompagné d’une première bande-annonce, le service de SVOD annonce l’arrivée de sa première série française fantastique originale : “Para//èles”. L’histoire suivra les (més)aventures de quatre amis, Bilal, Romane, Samuel et Victor, dont les vies sont bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. La date de diffusion reste, elle, pour le moment encore inconnue. L’intrigue restant tout de même mystérieuse, on peut deviner qu’il s’agira de deux mondes en parallèle, voici la bande-annonce :