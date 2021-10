Une réunion pour Caméra Café 20 ans plus tard sur M6

La célèbre série “Caméra Café” lancée en septembre 2001 va revenir avec un épisode spécial en 2022 sur M6.

Invité hier matin dans l’émission “10h-midi” de Sud Radio, Bruno Solo a affirmé que “Caméra Café” reviendra pour un épisode “réunion” avec toute l’équipe en 2022 sur la chaîne M6 mais qu’il ne fallait pas se réjouir trop vite car ce n’est pas le retour de la série mais juste un épisode spécial de 90 minutes en One Shot : “Oui, on reprend “Caméra Café”, on a terminé d’écrire un (scénario) de 90 minutes (…) Ce sera un one shot, on ne reprendra pas la série“.

Lors de l’interview, l’acteur a promis un épisode au sujet des “changements fondamentaux de notre société“. “On va raconter comment Jean-Claude, Hervé et tous leurs camarades ont traversé ces quinze dernières années avec tout ce que cela comporte : l’arrivée des réseaux sociaux, les attentats, #MeToo, l’arrivée des smartphones. On va les évoquer au travers de souvenirs, une sorte d’histoire à rebours” ajoute l’interprète de Hervé Dumont dans la série.

Deux films et une série dérivée

La série originale ayant eu un grand succès de 2001 à 2004, deux films et une série sont sortis en parallèle. “Espace détente” en 2005 et “Le séminaire” en 2009 qui ont récolté respectivement 1,8 million et 480.000 spectateurs au cinéma. Et une série “Caméra Café 2 : La boîte du dessus” avec de nouveaux personnages et une nouvelle entreprise, qui est la concurrente de celle de “Caméra Café“, mais elle fut arrêter au bout de trois mois pour mauvaise audience.

Source : Pure Médias