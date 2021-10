Netflix : Squid Game devient la série la plus regardée de la plateforme

La nouvelle série coréenne de Netflix, “Squid Game” connaît un succès énorme. Cette dernière rapporte plus de 111 millions de spectateurs depuis sa diffusion, une première pour la plateforme.

“Squid Game”, la série coréenne disponible depuis le 17 septembre 2021 sur Netflix, a séduit un grand nombre d’utilisateurs. En effet elle dénombre plus de 111 millions de visionnages depuis sa sortie et prend la tête du TOP 10 des séries les plus regardées de la plateforme dans plus de 80 pays. “En seulement 17 jours, vous avez été 111 millions à regarder Squid Game ! C’est une grande fierté de voir cette production coréenne devenir notre meilleur lancement de série de tous les temps“, a tweeté Netflix France.

En seulement 17 jours, vous avez été 111 millions à regarder Squid Game ! C’est une grande fierté de voir cette production coréenne devenir notre meilleur lancement de série de tous les temps. — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2021

“Squid Game“, qu’est-ce que c’est ?

“Squid Game” est une série sud-coréenne mettant en scène 456 personnes, qui ont toutes des difficultés financières dans la vie. Ils sont donc invités à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants avec des rebondissements mortels. Ils risquent leur vie pour être le dernier en lice et empocher les 45,6 milliards de wons (soit environ 32 millions d’euros).

Voir bande-annonce :



La série passe devant “Bridgerton”, qui était dans le top 10 des séries les plus regardés sur Netflix dévoilé récemment, en seulement 17 jours.