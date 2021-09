Netflix dévoile le top 10 des séries et films les plus regardés

Netflix communique de vrais chiffres de visionnage de ses productions originales sous forme de top 10.

La communication de vrais chiffres est donc possible, et Netflix nous le prouve avec deux top 10 de ses films & séries. D’une part en fonction du nombre de comptes qui ont regardé au moins 2 minutes les 28 premiers jours et un autre en fonction du nombre d’heures visionnées.

Le top 10 des films et séries en fonction du nombre de comptes ayant regardé un minimum de 2 minutes les 28 derniers jours

Pour les cinq premières séries du top 10 nous avons :

Brigerton : saison 1 avec 82 millions Lupin : partie 1 avec 76 millions The Witcher : saison 1 avec 76 millions Sex/Life : saison 1 avec 67 millions Stranger Things : saison 3 avec 67 millions

Et les cinq premiers films :

Extraction (“Tyler Rake” en France) avec 99 millions Bird Box avec 89 millions Spencer Confidential avec 85 millions 6 Underground avec 83 millions Murder Mystery avec 83 millions

La liste complète :

Top 10 des séries et films en fonction du nombre d’heures visionnée

Pour les cinq premières séries du top 10 nous avons :

Bridgerton : saison 1 avec 625 millions Money Heist (“La Casa De Papel” en France) : partie 4 avec 619 millions Stranger Things : saison 3 avec 582 millions The Witcher : saison 1 avec 541 millions 13 Reasons Why : saison 2 avec 496 millions

Et les cinq premiers films :

Bird Box : avec 282 millions Extraction (“Tyler Ryke” en France) : avec 231 millions The Irishman : avec 215 millions The Kissing Booth 2 : avec 209 millions Spencer Confidential : avec 197 millions

La liste complète :

Source : Twitter