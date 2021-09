Amazon Prime Video fait le plein de nouveautés pour ce mois d’octobre

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois d’octobre.

1er octobre

–Queenpins : film de Aron Gaudet et Gita Pullapilly avec Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Vince Vaughn.

Synopsis : La création d’un cartel de contrefaçon de bons par des ménagères de Phoenix bientôt à la tête de 40 millions de dollars…

-Bingo Hell : film de Gigi Saul Guerrero avec Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake.

Synopsis : Lorsqu’une force maléfique menace les habitants d’un quartier défavorisé, une personne âgée et courageuse tente de l’arrêter dans Bingo Hell, un film d’horreur original et diabolique. Lorsque Lupita, sexagénaire et militante de quartier, découvre que sa salle de bingo bien-aimée a été rachetée par un mystérieux homme d’affaires nommé M. Big, elle rassemble ses amis seniors pour lutter contre l’énigmatique entrepreneur. Mais lorsque ses voisins de longue date commencent à être retrouvés morts dans des circonstances macabres, Lupita découvre soudain que l’embourgeoisement est le dernier de ses problèmes. Quelque chose de terrifiant s’est installé dans le quartier tranquille d’Oak Springs, et à chaque nouveau cri de « Bingo ! », une autre victime devient la proie de la présence démoniaque. Alors que les cagnottes du jeu augmentent et que le nombre de cadavres ne cesse de croître également, Lupita doit faire face à l’effrayante prise de conscience que ce jeu est vraiment un jeu de vainqueurs.

-Black as night : film de Maritte Lee Go avec Asjha Cooper, Mason Beauchamp, Fabrizio Guido.

Synopsis : Une adolescente pleine de ressources laisse son enfance derrière elle lorsqu’elle combat un groupe de vampires dans Black as Night, un film hybride d’action, d’horreur mais également doté d’une dimension sociale et d’un sens de l’humour mordant. Quinze ans après que l’ouragan Katrina a ravagé la Nouvelle-Orléans, une nouvelle menace laisse sa marque sur la Big Easy, s’en prenant littéralement à la gorge de la population déplacée et vulnérable de la ville. Lorsque sa mère toxicomane devient la dernière victime des morts-vivants, Shawna, 15 ans, jure de se venger. Avec trois amis de confiance, Shawna élabore un plan audacieux pour infiltrer le manoir des vampires, dans le quartier français et historique de la ville, afin de détruire leur chef et de ramener ses disciples à leur forme humaine. Mais tuer des monstres n’est pas une tâche facile, et bientôt Shawna et son équipe se retrouvent pris dans un conflit vieux de plusieurs siècles entre des factions de vampires en guerre, chacune se battant pour revendiquer la Nouvelle-Orléans comme leur foyer permanent.

–My name is Pauli Murray : film de Betsy West, Julie Cohen (II).

Synopsis : Quinze ans avant que Rosa Parks ne refuse de céder son siège de bus, une décennie entière avant que la Cour suprême des États-Unis n’annule la législation sur la séparation mais l’égalité, l’avocat et le prêtre Pauli Murray luttait déjà pour la justice sociale. Murray a façonné un litige historique – et une prise de conscience – autour de l’égalité des races et des sexes.

4 octobre

–Infinite : film d’Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Sophie Cookson.

Synopsis : Hanté par des souvenirs d’endroits inconnus, Evan McCauley rejoint un groupe secret de guerriers ressuscités : les Infinis. Il part en quête de réponses dans ses souvenirs qui sont la clé pour empêcher la destruction de l’humanité.

–Devious Maids S1 à 4 : série créée par Marc Cherry avec Ana Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn Sanchez.

Synopsis : Quatre femmes de ménage d’origine latine travaillent pour de riches familles au coeur de luxueuses villas de Beverly Hills. Lorsque l’une de leurs amies est tuée dans des circonstances mystérieuses, elles s’interrogent sur leurs rêves et leurs espoirs déçus, sur leurs patrons, tous plus névrosés les uns que les autres, et sur leur avenir…

8 octobre

–Madres : film de Ryan Zaragoza avec Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Elpidia Carrillo.

Synopsis : Beto et Diana, un jeune couple mexicano-américain qui attend son premier enfant, s’installent dans une petite ville de la Californie des années 1970 où Beto a obtenu un emploi de responsable de ferme. Isolée de la communauté et en proie à des cauchemars déroutants, Diana explore le ranch d’entreprise délabré où ils résident. Elle y trouve un talisman effroyable et une boîte contenant les affaires des anciens résidents. Ses découvertes vont la conduire à une vérité bien plus étrange et terrifiante qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

-The Manor : film d’Axelle Carolyn avec Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander.

Synopsis : Une force malveillante s’attaque aux résidents d’une maison de retraite endormie dans The Manor, un histoire d’horreur gothique mais moderne. Lorsqu’une attaque cérébrale diminue son autonomie, Judith Albright déménage au Golden Sun Manor, une maison de retraite assistée à la réputation irréprochable. Mais malgré tous les efforts du personnel et une amitié naissante avec Roland, des événements étranges et des visions cauchemardesques convainquent Judith qu’une présence sinistre hante l’immense propriété. Alors que les résidents commencent à mourir mystérieusement, les avertissements frénétiques de Judith sont rejetés comme des fantasmes. Même son petit-fils Josh, qui lui est dévoué, pense que ses craintes sont le résultat de sa démence et non de démons. Personne ne voulant la croire, Judith doit soit s’échapper du manoir, soit être victime du mal qui l’habite.

-Un été à Osage County : film de John Wells avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor.

Synopsis : En famille, on se soutient. En famille, on se déchire… Suite à la disparition de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface…

10 octobre

-Galveston : film de Mélanie Laurent avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart.

Synopsis : 1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n’a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n’ont plus rien à perdre…

11 octobre

–Snowpiercer : film de Bong Joon Ho avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton.

Synopsis : 2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

15 octobre

-Souviens-toi l’été dernier S1 : série créée par Sara Goodman avec Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore.

Synopsis : Dans une ville pleine de secrets, un groupe d’adolescents est traqué par un mystérieux tueur, un an après un accident mortel survenu le soir de leur remise de diplôme.

-Elle s’en va : film d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard Garouste.

Synopsis : Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Un horizon s’ouvre à elle.

18 octobre

-L’intégrale de la saga “Rec” : série de films d’horreur espagnols réalisés par Jaume Balagueró et Paco Plaza pour les deux premiers films. Les acteurs principaux sont Manuela Velasco dans le rôle de la journaliste Angela Vidal, Javier Botet dans le rôle de Niña Medeiros, Ferrán Terraza dans le rôle de Manu et Pablo Rosso dans le rôle de Pablo le caméra-man.

22 octobre

–After : chapitre 3 : film de Castille Landon avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard.

Synopsis : Tessa entame un nouveau chapitre de sa vie, mais alors qu’elle se prépare à emménager à Seattle pour son job de rêves, la jalousie et le comportement imprévisible d’Hardin s’intensifient et menacent leur relation. La situation se complique davantage lorsque le père de Tessa fait son retour et que des révélations choquantes sur la famille d’Hardin surgissent. Tessa et Hardin vont alors devoir décider si leur amour vaut la peine de se battre ou s’il est temps pour eux de prendre des chemins différents.

25 octobre

–Seance : film de Simon Barrett avec Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis.

Synopsis : Camille Meadows vient d’intégrer la prestigieuse ” Edelvine Academy for Girls “. Peu après son arrivée, six filles l’invitent à se joindre à elles pour un rituel qui consiste à invoquer l’esprit d’une ancienne élève décédée qui hanterait les salles. Mais avant le matin, une des filles est morte, laissant les autres se demander ce qu’elles ont bien pu réveiller…

29 octobre

Collection James Gray :



Two lovers : avec Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw. Synopsis : New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra,la femme que ses parents lui ont choisi ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, dont il est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l’instinct, il va devoir faire le plus difficile des choix…

La nuit nous appartient : avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall. Synopsis : New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d’une boite de nuit branchée appartenant aux Russes. Avec l’explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des membres éminents de la police new-yorkaise… Chaque jour, l’affrontement entre la mafia russe et la police est de plus en plus violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby va devoir choisir son camp…

-Maradona : le rêve béni S1 : créée par Alejandro Aimetta avec Nazareno Casero, Juan Palomino, Nicolás Goldschmidt.

Synopsis : Le parcours du joueur de football Diego Maradona, de son enfance en Argentine jusqu’à l’apogée de sa carrière légendaire, ponctuée de triomphes et de multiples épreuves.



-Under the skin : film de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay.

Synopsis : Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître.