Disney+ : découvrez le calendrier des sorties du mois d’octobre

Comme chaque mois, Disney dévoile la liste des programmes à venir dans le mois sur sa plateforme SVOD. Voici les sorties du mois d’octobre.

1er octobre



LEGO Star Wars: Histoires terrifiantes : par David Shayne avec Jake Green, Raphael Alejandro, Dana Snyder

Synopsis : Poe et BB-8 font un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar, où ils rencontreront l’avide et sournois, Graballa le Hutt, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le premier hôtel de luxe de la galaxie. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean s’aventurent dans les profondeurs du mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé. En chemin, Vaneé raconte trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars…



20 ans d’écart : film de David Moreau, Amro Hamzawi avec Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen

Synopsis : Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable conscience professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu’elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable idylle.



Möbius : film de Eric Rochant avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth

Synopsis : Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute.

6 octobre



Luz à Osville : par Dana Terrace avec Sarah-Nicole Robles, Wendie Malick, Alex Hirsch

Synopsis : Luz est une adolescente qui se retrouve accidentellement plongée dans le Royaume des Démons. Elle a un rêve : devenir une sorcière.



Amour Fou : par Ingrid Desjours, Florent Meyer avec Clotilde Hesme, Jérémie Renier, Majda Abdelmalek

Synopsis : Rebecca et Romain sont mariés. Un bonheur apparemment sans nuage jusqu’à l’arrivée du frère de Romain, Mickaël et de sa petite amie Émilie. Une nuit, Romain et Rebecca surprennent Mickaël chargeant un tapis roulé dans son coffre. Le lendemain, ils réalisent qu’Emilie a mystérieusement disparu…

8 octobre



Muppets Haunted Mansion : film de Kirk R. Thatcher avec Edward Asner, Taraji P. Henson, Will Arnett

Synopsis : Les Muppets vont tenter de passer une seule nuit dans la célèbre attraction Disney, “La Maison hantée”.



Margaret : film de Kenneth Lonergan avec Anna Paquin, J. Smith-Cameron, Mark Ruffalo

Synopsis : Lisa, une lycéenne new-yorkaise de 17 ans, est persuadée d’être responsable d’un accident de la circulation qui a coûté la vie à une femme. Devant l’impossibilité de se racheter ou de réparer, rongée par la culpabilité, elle s’en prend peu à peu à sa famille, ses amis, ses professeurs, et surtout, à elle-même. Lisa découvre que ses idéaux de jeunesse se heurtent aux réalités et aux compromis du monde des adultes…

13 octobre



Reservation Dogs : Par Taika Waititi, Sterlin Harjo avec Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor

Synopsis : Quatre adolescents résident dans une réserve amérindiene dans l’Oklahoma. Par ennui, ils commettent des crimes mineurs…

De l’autre côté : Par Seth Grahame-Smith avec Mckenna Grace, Lexi Underwood, Christine Ko

Synopsis : Une mini-série anthologique mêlant horreur et comédie, adaptée des comic-books de R.L. Stine.



The Orville – saisons 1 à 2 : par Seth MacFarlane avec Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald

Synopsis : Les aventures de l’équipage de bras cassés d’Orville, un vaisseau spatial de la flotte interstellaire terrienne plus de toute fraîcheur, 400 ans dans le futur…

Baymax et les Nouveaux Héros – saison 3: par Mark McCorkle, Bob Schooley, Nicholas Filippi avec Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung

Synopsis : Avec l’aide leurs amis, Hiro, un génie de 14 ans fasciné par les nouvelles technologies, et son inséparable compagnon Baymax, un robot doté de fortes capacités de compassion, se lancent dans des aventures high-tech afin de protéger leur ville contre une nouvelle génération de vilains “améliorés”. Hiro doit dans le même temps apprendre à gérer son quotidien parfois difficile, surtout depuis qu’il est devenu le nouveau prodige de l’institut Technologique de San Fransokyo.

15 octobre



Patti Cake$ : film de Geremy Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay

Synopsis : Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux.

Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable.

Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse.

Elle s’embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.



Poltergeist : film de David Lindsay-Abaire a vec Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris

Synopsis : Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist…

( Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)