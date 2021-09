BFM TV : Valérie Pécresse agacée par Jean-Jacques Bourdin

Ce matin, Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, était invité sur BFM TV par Jean-Jacques Bourdin. La candidate s’est agacée contre le journaliste qui mentionnait Éric Zemmour au début de l’émission.

“Ce n’est pas moi qui parle d’Éric Zemmour, c’est Christian Jacob, le patron LR. Il dit ‘Il n’est pas raciste, ni d’extrême-droite’. Vous êtes d’accord avec lui ? Vous emploierez les mêmes mots ?” a répliqué Jean-Jacques Bourdin, “Il a dit aussi qu’Éric Zemmour ne partage pas nos valeurs. On ne peut pas être plus clair. Éric Zemmour veut s’allier à l’extrême-droite” a répondu Valérie Pécresse.

“Mais est-ce qu’il est raciste et d’extrême-droite ?” a ajouté le journaliste. “Écoutez ! Je sais que BFMTV n’est pas Zemmour TV ! On va peut-être parler de ma candidature et parler de ce que je veux pour la France, monsieur Bourdin” a rétorqué la candidate.

Source : Jeanmarcmorandini.com