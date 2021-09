Voici les nouveautés à ne pas rater sur Netflix en octobre

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois d’octobre.

1er octobre



-Maid : série créée par Molly Smith Metzler avec Billy Burke, Andie MacDowell, Margaret Qualley.

Synopsis :D’après les mémoires de Stephanie Land, Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. Une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts trouve un emploi comme femme de ménage…



-The guilty : film d’Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal, Christina Vidal, Eli Goree.

Synopsis : Remake de Den Skyldige (The Guilty) de Gustav Möller. Relégué au centre d’appels d’urgence, un inspecteur de police tente de sauver une interlocutrice au fil d’une rude journée riche en révélations et règlements de compte.

-Et les mistrals gagnants : documentaire de Anne-Dauphine Julliand.

Synopsis : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

-The last black man in San Francisco : film de Joe Talbot avec Jimmie Fails, Danny Glover, Tichina Arnold.

Synopsis : Avec l’aide de son meilleur ami, Jimmie Fails tente de récupérer la maison construite par son grand-père à San Francisco.

-Surviving R. Kelly : documentaire de Nigel Bellis et Astral Finnie.

Synopsis : Focus sur les nombreuses rumeurs et accusations de pédophilie et de violences sexuelles, psychologiques et physiques qui jalonnent la carrière du chanteur de R’n’B R. Kelly.

-The seven deadly sins : Cursed by light : film d’animation de Takayuki Hamana.

Synopsis : Meliodas et ses amis reprennent du service lorsque la paix récente est menacée par une puissante alliance magique qui pourrait bien tout anéantir sur son passage.

-Seinfeld l’intégrale : série créée par Larry David et Jerry Seinfeld avec Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards.

Synopsis : Dans son propre rôle de comique, le bavard Jerry Seinfeld mène une vie qui ne le gâte pas tout le temps, notamment à cause des femmes. Avec son collaborateur malhonnête et son voisin loufoque, Jerry analyse toutes les petites choses du quotidien et les absurdités de la société.

-Fight Club : film de David Fincher avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter.

Synopsis : Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

3 octobre

-Frères ennemis : film de David Oelhoffen avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani.

Synopsis : Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.

5 octobre

-Escape the undertaker : film intéractif de Ben Simms avec Mark Calaway, Ettore Ewen, Kofi Kingston.

Synopsis : Les New Day survivront-ils aux mauvaises surprises du sinistre manoir de l’Undertaker ? À vous d’en décider dans ce programme interactif spécial sur le thème de la WWE.

6 octobre

-Bad Sport : la triche organisée : Crime et sports se percutent dans cette série documentaire qui passe en revue des polémiques et des scandales avec l’appui de témoignages de personnes qui les ont vécus.

-There’s someone inside your house : film de Patrick Brice avec Sydney Park, Sarah Dugdale, Kayla Heller.

Synopsis : Makani et ses amis du lycée Osborne High font tout pour identifier et arrêter un tueur masqué qui s’en prend aux élèves en dévoilant leurs secrets les plus intimes.

8 octobre

-Family business S3 : série d’Igor Gotesman avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton.

Synopsis : Après un kidnapping spectaculaire, les Hazan se retrouvent prisonniers d’un gang rival, quelque part en Amérique du Sud… Ils vont devoir compter sur l’ingéniosité et le talent légendaire de chacun des membres de la famille pour s’évader, à leur façon.

-Pokémon, le film : les secrets de la jungle : film d’animation de Tetsuo Yajima.

Synopsis : Koko grandit dans la jungle avec un Zarude solitaire. En rencontrant Sacha et Pikachu, il découvre le monde des humains et apprend que son environnement est menacé.

9 octobre

-Blue period : série anime tirée du manga de Yamaguchi Tsubasa.

Synopsis : Lassé de la vie, le lycéen populaire Yatora Yaguchi saute dans le monde magnifique mais implacable de l’art après avoir trouvé l’inspiration dans une peinture.

-Jurassic World : fallen kingdom : film de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Synopsis : Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l’île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

12 octobre

-Bright : samurai soul : film d’animation de Kyohei Ishiguro.

Synopsis : Izo le rōnin et Raiden l’orque s’allient pour escorter une jeune elfe et sa baguette magique jusqu’au territoire des elfes dans le nord… Inspiré du film Netflix, ce long-métrage d’animation sera réalisé par Kyohei Ishiguro.

14 octobre

-One night in Paris : Mêlant sketches et séquences de stand-up, cette émission spéciale réunit de grands humoristes de la scène française, qui explorent la vie pendant la pandémie.

15 octobre

-You S3 : série créée par Greg Berlanti et Sera Gamble avec Penn Badgley, Elizabeth Lail, Victoria Pedretti.

Synopsis : Désormais mariés et parents d’un petit bébé, Love et Joe essaient de vivre normalement dans les faubourgs cossus de Madre Linda. Mais les habitudes ont la peau dure…

20 octobre

-8 rue de l’humanité : film de Dany Boon avec Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné.

Synopsis : Les rues de Paris sont vides et silencieuses. Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11ème au 8 rue de l’humanité avec entre autres ; une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert. Un scientifique ambitieux qui veut trouver le vaccin et ne plus jamais s’occuper d’analyses d’urines. Un hypocondriaque en panique mais heureux d’avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille, un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines, sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse anti Covid, un riche self-made-man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans… et deux enfants de 8 et 10 ans qui, grâce au confinement, vont tomber amoureux.

-First man : le premier homme sur la lune : film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.

Synopsis : Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

22 octobre

-Locke & Key S2 : série de Carlton Cuse et Joe Hill avec Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones.

Synopsis : Après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

23 octobre

-The office l’intégrale : série de Greg Daniels, Paul Lieberstein, Ricky Gervais avec Rainn Wilson, Steve Carell, Jenna Fischer.

Synopsis : Le quotidien d’un groupe d’employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie. Michael, le responsable régional, pense être le mec le plus drôle du bureau. Il ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce que c’est lui qui signe les chèques. S’efforçant de paraître cool et apprécié de tous, Michael est en fait perçu comme étant pathétique…

29 octobre

-Colin in black & white : série créée par Colin Kaepernick et Ava DuVernay avec Colin Kaepernick, Jaden Michael, Mary-Louise Parker.

Synopsis : Mini-série audacieuse qui revient sur le parcours de Colin Kaepernick à travers les obstacles que constituent la différence de couleur, de classe et de culture pour un jeune garçon noir adopté par une famille blanche.

-Army of thieves : film de Matthias Schweighöfer avec Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee.

Synopsis : Dans ce préquel du film “Army of the Dead”, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l’Europe.



-Mytho S2 : série créée par Fabrice Gobert et Anne Berest avec Marina Hands, Mathieu Demy, Zélie Rixhon.

Synopsis : Elvira Lambert a fait exploser sa famille en s’inventant un cancer. Qui est le mystérieux Lorenzo qui a fait irruption dans sa vie ? Va-t-il l’empêcher de reconquérir les siens ou l’aider à dénouer son passé ?