France 3 : deux opus inédits de la série documentaire “Apocalypse” en octobre

Retrouvez deux opus inédits de la série de documentaires “Apocalypse” centrée sur Adolf Hitler sur France 3.

“Hitler, attaque à l’ouest” et “Hitler, attaque à l’est” seront diffusés tous deux sur la chaîne France 3 cet automne. Ces deux volets viennent s’ajouter à la série de 27 films documentaires de la franchise. Écrits et réalisés par Isabelle Clarke et Daniel Costelle, ces deux épisodes traitant d’Hitler et ses attaques à l’est et l’ouest, remettent des images de l’époque en couleur.

“Hitler, attaque à l’ouest“

Prévu pour une diffusion le 11 octobre dès 21h05 sur France 3.

Synopsis : 1940. Hitler attaque l’ouest de l’Europe. La barbarie nazie s’abat sur la Belgique, les Pays-Bas et la France. Malgré la bravoure des soldats alliés, tous capitulent en quelques semaines. Hitler se sent invincible : son regard se tourne alors vers la Grande-Bretagne, qui s’apprête à vivre une nouvelle Apocalypse. Les recherches dans les fonds d’archives amateurs ont permis de mettre en lumière le cinéaste amateur Fernand Bignon dont les images sont conservées par Normandie Images. Installé à Gisors en tant que photographe professionnel, il va filmer toute la période de 1939 à 1945 avec sa caméra 8 mm. On y suit sa famille qui continue à vivre au gré des événements, comme sa fille Jacqueline, 10 ans, qui fait sa communion en plein exode, en mai 1940. Il ira même jusqu’à filmer l’arrivée des Allemands à Avranches caché depuis une fenêtre, témoignage exceptionnel de l’Occupation. Retrouvées en 2016 et récupérées par l’Imperial War Museum de Londres, les films amateurs du lieutenant Philip Roderick Hall offrent un témoignage rare de l’évacuation de Dunkerque filmée du HMS WhiteHall. Ils montrent aussi le courage et l’humour à toute épreuve des soldats anglais faisant la roue ou des exercices d’équilibristes sur le pont de leur navire de guerre.

“Hitler, attaque à l’est“

Aucune date n’est encore communiquée pour cet épisode.

Synopsis : Juin 1941, Hitler attaque l’URSS : il veut conquérir cet « Espace vital » dont il rêve pour son Reich. Il se heurte aux réalités ennemies : l’immensité du territoire, le froid polaire et la détermination d’un peuple aux ressources humaines inépuisables. Jusqu’où Hitler va-t-il mener l’Allemagne ? Les archives exceptionnelles de MIRA (Mémoire des images réanimées d’Alsace) ont pu illustrer le sort tragique des « malgré-nous », ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande. André Muller est l’un d’eux et, avec sa caméra amateur, il filme ses derniers instants en famille. On le voit faire le salut militaire avant d’embrasser sa mère et sa sœur. Envoyé sur le front de l’Est, il meurt de la tuberculose au camp de prisonniers d’Orsk, en Russie, au printemps 1944. En Allemagne, les archives Agentur Karl Höffkes possèdent une collection de films amateurs de soldats allemands qui ont filmé leur vie sur le front et la très grande violence à l’œuvre dans les territoires de l’Est. Un film en particulier, terrible, montre une extermination de Juifs arborant l’étoile jaune, pendus dans la forêt, les pantalons baissés comme une ultime humiliation.

