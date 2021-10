Omar Sy signe un contrat de plusieurs films avec Netflix, une première en France

Omar Sy, l’acteur français vu récemment dans la série “Lupin” sur Netflix, a signé un deal avec la plateforme visant à réaliser et à jouer dans de nombreuses productions, une première pour le service de SVOD américain.

Omar Sy a signé un contrat avec Netflix pour produire et jouer dans de nombreux films et séries, “j’ai fait l’expérience de la collaboration de Netflix avec des artistes et de leur passion pour apporter des histoires uniques et diversifiées dans des foyers du monde entier” a déclaré l’acteur, ayant réaliser certains épisodes de la série “Lupin”.

Il a ajouté qu’il était “heureux d’avoir l’occasion d’étendre la relation et d’attendre avec impatience cette prochaine étape de notre voyage ensemble”, il est devenu le premier acteur français noir à remporter un César, la plus haute distinction cinématographique de France, après avoir eu son premier rôle principal dans “Intouchables”. L’acteur rencontre un succès international avec la série “Lupin” dans laquelle il a le rôle d’Assan Diop un personnage inspiré de l’histoire du voleur Arsène Lupin. Créée par George Kay, les trois premiers épisodes ayant été réalisés par Louis Leterrier. La série se classe parmi les séries les plus populaires de Netflix à ce jour.

“Nous sommes impatients de travailler avec Omar et son équipe alors qu’il grandit en tant que producteur et apporte des histoires et des voix plus uniques à Netflix”, a déclaré Mareschi, qui a toujours travaillé en étroite collaboration avec des cinéastes. Omar Sy s’associe également à nouveau à “Lupin” sur son prochain film d’action comique “Tour de Force”, avec Laurent Lafitte qui sera diffusé sur Netflix 2022.

Cet accord entre Netflix et l’acteur souligne le niveau de confiance que la plateforme a atteinte au sein de la communauté créative française. Depuis son lancement en France en septembre 2014, Netflix est devenu le premier service de streaming du pays et a tissé des liens avec certains des meilleurs producteurs, cinéastes et studios locaux du pays, offrant des séries à succès telles que “Plan Coeur”, “Family Business” et la série documentaire “Gregory” ou autres.Bien que la plateforme se concentre toujours sur les séries scénarisées, Netflix a également construit une liste d’originaux de films visant le grand public, y compris “8, rue de l’Humanité” de Dany Boon, produit par Pathé et qui sera diffusé sur la plateforme le 1er octobre 2022.

Source : Variety