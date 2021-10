TPMP : Gaëtan Matis menacé de mort après une blague sur Éric Zemmour

Gaëtan Matis a reçu des menaces de mort suite à un tweet de l’humoriste faisant une blague sur Éric Zemmour, il s’est exprimé sur le plateau de “Touche pas à mon poste“.

Ce lundi 11 octobre, Gaëtan Matis était invité sur le plateau de “Touche pas à mon poste” sur C8 pour s’exprimer au sujet d’une blague sur Éric Zemmour sur Twitter. L’humoriste affirme avoir fait cette blague à deux reprises en spectacle et que le public avait rit. “La connerie de cette blague, c’est que j’étais aux toilettes. J’avais mon téléphone, j’écris ce truc. Je pars jouer, je la fais sur scène, les gens se marrent. Et ma connerie, c’est de l’avoir figée à l’écrit et mise sur les réseaux sociaux comme si c’était un cahier de brouillon, alors (…) que les réseaux sociaux, c’est tout sauf un cahier de brouillon” ajoute l’artiste.

“Ma connerie, c’est l’avoir figée à l’écrit” L’humoriste Gaëtan Matis s’exprime dans #TPMP après sa blague polémique sur Eric Zemmour. pic.twitter.com/UTrBbhKpVE — TPMP (@TPMP) October 11, 2021

“J’ai reçu des menaces de mort“

“J’ai reçu des menaces de mort, d’harcèlement, d’appels au suicide” continue Gaëtan Matis, “on a dû porter plainte”. Aujourd’hui en fait, je ne suis pas là que en tant qu’humoriste. Je suis là en tant que papa, compagnon qui dit: “Là ça m’a échappé; est-ce que c’est de l’humour irresponsable? Est-ce que j’avais idée de la température du pays quand j’ai fait cette blague?” puis affirme avoir reçu “une multitude” de menaces de mort. Il confie : “je m’en suis un peu préservé, c’est l’avocat qui s’en occupe. Le dossier est chaud, suffisamment chaud pour que mon adresse physique soit sortie. Je ne peux plus dormir chez moi là”. L’humoriste conclut avec : “donc est-ce que je regrette la blague? Elle m’a un peu échappé j’en conviens”.

“J’ai reçu des menaces de mort (…) Je ne peux plus dormir chez moi” L’humoriste Gaëtan Matis s’exprime dans #TPMP après sa blague polémique sur Eric Zemmour. pic.twitter.com/pArxvNfU1m — TPMP (@TPMP) October 11, 2021

Source : Huffpost