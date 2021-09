La sélection de nouveautés à ne pas manquer en septembre sur Amazon Prime Vidéo

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir en cette rentrée de septembre.

1er septembre

-The pursuit of love : série créée par Emily Mortimer avec Lily James, Emily Beecham, Dominic West.

Synopsis : Entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, les péripéties amoureuses de Lisa Radlett. Aînée d’une riche famille anglaise, au gré de ses rencontres, elle va connaître les bouleversements sociaux et politiques de la première moitié du XXème siècle.

-Lucky Luke : film de James Huth avec Jean Dujardin, Michaël Youn, Sylvie Testud.

Synopsis : Au cours de sa mission à Daisy Town, la ville qui l’a vu grandir, Lucky Luke, “l’homme qui tire plus vite que son ombre”, va croiser Billy The Kid, Calamity Jane, Pat Poker, Jesse James et Belle…

3 septembre

–Cendrillon : film de Kay Cannon avec Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel.

Synopsis : Cendrillon est une adaptation musicale moderne qui porte un regard audacieux sur l’histoire avec laquelle les enfants du monde entier ont grandi. L’ambitieuse héroïne a de très grands rêves et avec l’aide de sa marraine la bonne fée, elle compte bien faire en sorte qu’ils se réalisent.

-Le seigneur des anneux (trilogie) : trilogie cinématographique de fantasy américano-néo-zélandaise réalisée par Peter Jackson et fondée sur le roman du même nom en trois volumes de J. R. R. Tolkien. Les films composant cette trilogie sont La Communauté de l’anneau (2001), Les Deux Tours (2002) et Le Retour du roi (2003).

6 septembre

-Capone : film de Josh Trank avec Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon.

Synopsis : Autrefois maître de Chicago, le redoutable Al Capone est assigné à résidence après 10 ans passés derrière les barreaux. Pour protéger sa fortune, il aurait dissimulé des millions de dollars avant son arrestation dans un lieu connu de lui seul et tous veulent s’en emparer. Même affaibli par la maladie, Al Capone est prêt à tout pour protéger les siens… et son argent.

-Castle (l’intégrale) : série d’Andrew Marlowe avec Nathan Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn.

Synopsis : Richard Castle est un écrivain à succès spécialisé dans les thrillers. La police s’intéresse de près à lui lorsqu’un tueur copie les meurtres mis en scène dans ses romans. Une fois cette affaire résolue, Castle devient consultant pour la police de New York…

10 septembre

-Arnaque à Hollywood : film de George Gallo avec Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones.

Synopsis : Max Barber, producteur de cinéma, est criblé de dettes auprès d’un chef de la mafia. Pour sauver sa peau, il prépare une arnaque à l’assurance en choisissant une star de western suicidaire, Duke Montana. Il monte à la hâte un film improbable avec l’intention de créer un accident dès les premiers jours de tournage.

-Mathieu Madénian : un spectacle familial : Avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de diners alcoolisés, et de jalousies fraternelles.

Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…

-The voyeurs : film de Michael Mohan avec Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy.

Synopsis : Après avoir emménagé dans un magnifique loft au centre-ville de Montréal, un jeune couple s’intéresse de plus en plus à la vie sexuelle de leurs excentriques voisins d’en face. Ce qui n’est au départ qu’une curiosité innocente se transforme lentement en une obsession malsaine, après avoir découvert que l’un de ces voisins trompe l’autre. La tentation et le désir font que leurs vies s’entremêlent de manière inattendue, entraînant des conséquences mortelles. En insufflant une nouvelle vie au genre oublié du thriller érotique, The Voyeurs pose la question « A-t-on le droit de regarder ? ».

13 septembre



-Zone 414 : film d’Andrew Baird avec Guy Pearce, Matilda Lutz, Travis Fimmel.

Synopsis : Dans un futur proche, au sein de la colonie de robots humanoïdes de la zone 414, un détective privé, David Carmichael, est embauché par Marlon Veidt afin de retrouver sa fille rebelle. L’enquêteur doit faire équipe avec une intelligence artificielle femelle. Ensemble, ils parcourent la zone 414 et la ” Cité des Robots ” et découvrent un crime qui pourrait remettre en question les origines de ces lieux.

17 septembre



-Le bal des folles : film de Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent, César Domboy, Lou de Laâge.

Synopsis : L’histoire d’Eugénie, une jeune fille lumineuse et passionnée à la fin du 19è siècle. Eugénie a un don unique : elle entend et voit les morts. Quand sa famille découvre son secret, elle est emmenée par son père et son frère dans la clinique neurologique de La Salpêtrière sans possibilité d’échapper à son destin. Cette clinique, dirigée par l’éminent professeur Charcot, l’un des pionniers de la neurologie et de la psychiatrie, accueille des femmes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques et tout autre type de maladies physiques et mentales. Le chemin d’Eugénie va alors rencontrer celui de Geneviève, une infirmière de l’unité neurologique dont la vie passe sous ses yeux sans qu’elle ne la vive vraiment. Leur rencontre va changer leurs destins à jamais alors qu’elles se préparent à assister au fameux « Bal des folles » organisé tous les ans par le Professeur Charcot au sein de la clinique.

-Jamie : film de Jonathan Butterell avec Max Harwood, Richard E. Grant, Sharon Horgan.

Synopsis : À 16 ans, Jamie New ne se sent pas à sa place. Il rêve de devenir une drag queen et d’en faire son métier. Jamie ignore à quoi ressemblera son avenir mais une chose est sûre : il fera sensation ! Encouragé par sa mère, qui l’adore, et par ses merveilleux amis, le jeune homme va surmonter les préjugés, endurer la moquerie et l’intimidation pour enfin sortir de l’ombre et révéler au monde qui il est vraiment.

20 septembre

-Une famille sur le ring : film de Stephen Merchant avec Florence Pugh, Lena Headey, Nick Frost.

Synopsis : Ricky, ancien gangster, Julia, Paige et Zak font partis d’une famille de catcheurs. Les enfants, Paige et Zak, s’inscrivent dans un concours de WWE. Bien que talentueux, les deux jeunes gens vont devoir se battre, au sens propre comme au figuré, afin de devenir des stars de cette pratique.

-Carnage chez les Puppets : film de Brian Henson avec Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph.

Synopsis : Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes – les puppets – vivent ensemble.

Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happy Time Gang », une émission de marionnettes très populaire.

24 septembre

-Birds of Paradise : film de Sarah Adina Smith avec Kristine Frøseth, Diana Silvers, Jacqueline Bisset.

Synopsis : Deux jeunes danseuses classiques talenteuses se battent pour obtenir la première place afin d’intégrer l’Opéra national de Paris.

-Goliath S4 : série créée par David E. Kelley, Jonathan Shapiro avec Billy Bob Thornton, Diana Hopper, Nina Arianda.

Synopsis : Après avoir perdu une affaire, un avocat sombre dans l’alcoolisme. Sa femme le quitte et il perd son emploi, lâché par son partenaire. Bientôt, une affaire se présente et il a l’occasion d’affronter ce fameux partenaire.

27 septembre



-Most dangerous game : série créée par Nick Santora avec Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Sarah Gadon.

Synopsis : Désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne lui prenne la vie, Dodge Maynard accepte une offre de participer à un jeu mortel où il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur – mais la proie.