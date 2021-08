Découvrez la sélection de nouveautés à ne pas louper en août sur Disney+

Chaque mois, Disney+ enrichit son catalogue de programmes, tant niveau films que séries et d’autant plus depuis l’arrivée de Star au début de l’année 2021, voici une sélection des programmes a visionner durant ce mois d’août.

6 août

The Rider : film de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau.

Synopsis : Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir ce qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique.

Target : film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy.

Synopsis : Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la vie. Rien ne pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis peu la même jeune femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans conséquence et un simple défi amical se transforme vite en une guerre sans merci. Déploiement de technologies de pointe, moyens de surveillance high tech, c’est tout un arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions utilisent pour séduire leur target et mettre l’autre hors-jeu. Plutôt malheureuse en amour jusqu’ici, Lauren a désormais un choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy.

La nouvelle guerre des boutons : film de Christophe Barratier avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad.

Synopsis : Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s’affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : la “guerre des boutons”. Et le village qui aura récolté le plus de boutons sera déclaré vainqueur… En marge de ce conflit, Violette, une jeune fille d’origine juive, fait battre le cœur de Lebrac, le chef des Longeverne. La véritable origine de Violette sera-t-elle dénoncée et découverte ?

11 août

What If… : série créée par A.C Bradley avec Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Josh Brolin.

Synopsis : Une série d’animation fascinante qui, en changeant des évènements clés des films de l’Univers cinématographique Marvel, ouvre une myriade de possibilités. « What If… ? » met en scène des personnages emblématiques du MCU, dont Peggy Carter, T’Challa, le Docteur Strange, Killmonger et Thor.

X-files S10 et 11 : série créée par Chris Carter avec David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi.

Synopsis : Deux agents du FBI sont chargés d’enquêter sur les dossiers non résolus, appelés “X-files” la plupart du temps des affaires où le paranormal entre en jeu. L’agent Fox Mulder, malgré le scepticisme de sa co-équipière Dana Scully, tente de prouver sa thèse du complot gouvernement/extra-terrestres… Fox Mulder n’aura de cesse de rechercher sa soeur disparue des années auparavant lorsqu’il avait 12 ans.

13 août

Darkest Minds : Rebellion : film de Jennifer Yuh Nelson avec Amanda Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech.

Synopsis : Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la société, et parqués dans des camps. Ruby, l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille » réalise que fuir ne suffira pas dans un monde où les adultes au pouvoir les ont trahis. Ils vont mener une rébellion, unissant leurs pouvoirs pour reprendre le contrôle de leur avenir.

Wall Street : film d’Oliver Stone avec Michael Douglas, Martin Sheen, Charlie Sheen.

Synopsis : Splendeurs et misères de Bud Fox, jeune loup d’une banque d’affaires de Wall Street, qui réussit à séduire un investisseur, Gordon Gekko. Ce dernier lui explique que l’avarice et l’ambition sont les premières vertus s’il veut réussir dans le milieu de la finance.

Scary Movie 4 : film de David Zucker avec Anna Faris, Regina Hall, Leslie Nielsen.

Synopsis : A présent infirmière, Cindy Campbell doit faire face à une attaque de tripod extra-terrestres et au fantôme d’un petit garçon.

18 août

Criminal Minds : Suspect Behavior : série créée par Chris Mundy, Edward Allen Bernero avec Forest Whitaker, Janeane Garofalo, Matt Ryan.

Synopsis : L’Unité d’analyse comportementale du FBI appelée BAU (Behavioral Analysis Unit) utilise des méthodes d’enquête non conventionnelles et des tactiques agressives pour capturer les plus infâmes criminels des Etats-Unis. Sam Cooper en est le leader naturel et n’a pas peur de mettre sa carrière en jeu pour défendre ses convictions. Peu adepte de la bureaucratie politique, il a sélectionné pour travailler avec lui un groupe éclectique de profileurs basé à San Francisco comprenant Beth Griffith, une femme volontaire fraîchement mutée du FBI ; l’ancien soldat des forces spéciales britanniques Mick Rawson, tireur d’élite hautement qualifié ; John “Prophet” Sims, force tranquille de l’équipe, un ancien détenu déterminé à faire amende honorable de son passé ; Gina LaSalle, une agente aussi séduisante qu’astucieuse, qui aime l’action ; et Penelope Garcia, une excentrique génie en informatique qui a passé des années à aider le BAU dans ses cas les plus difficiles. Tous se montrent inébranlables dans leur mission de traduire en justice les criminels les plus endurcis.

27 août

Les femmes du 6ème étage : film de Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Nathalie Verbeke.

Synopsis : Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit… au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?

A l’origine : film de Xavier Giannoli avec François Cluzet, Emmanuelle Devos, Gérard Depardieu.

Synopsis : Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes.

Un jour, il découvre par hasard un chantier d’autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des écologistes qui voulaient sauver une colonie de scarabées. L’arrêt des travaux avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région.

Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie. Mais son mensonge va lui échapper.

Nos pires amis : film de Clay Tarver avec John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji.

Synopsis : Un couple collet monté fait au Mexique la connaissance de deux fêtards en quête permanente de sensations fortes. Pour Marcus et Emily, il ne s’agit que d’une pause dans leur vie bien rangée, l’occasion de « se lâcher » le temps d’une semaine de délire et de débauche avec leurs « potes de vacances ». Sauf que, des mois plus tard, tous deux découvrent horrifiés que Ron et Kyla – les fameux fêtards – se sont invités à leur mariage, avec les conséquences désastreuses qu’on peut imaginer. Il n’y a pas à dire : certaines amitiés devraient vraiment avoir une date limite de consommation !

31 août



Only Murders in the Building : série créée par Steve Martin et John Hoffman avec Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short.

Synopsis : Trois inconnus, obsédés par les affaires criminelles, se retrouvent liés à un meurtre dans la vie réelle et décident de résoudre le cas…