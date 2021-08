Amazon Prime Video fait le plein de nouveautés, voici ce qu’il ne faut pas manquer durant ce mois d’août

01 août

-Grave : film de Julia Ducournau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella.

Synopsis : Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature.

-La légende d’Hercule : film de Renny Harlin avec Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre.

Synopsis : Hercule est le fils de la reine Alcmène que lui a donné Zeus en cachette du roi Amphitryon pour renverser celui-ci une fois l’enfant devenu adulte. Amoureux d’Hébé, Hercule est trahi par le roi qui la destine à son autre fils, Iphiclès. Le demi-dieux est exilé et vendu comme esclave. Devenu gladiateur et renversant tous ses adversaires, Hercule, avec l’aide de Sotiris, son compagnon d’armes, va tenter de libérer le royaume de la tyrannie d’Amphitryon, arracher Hébé aux griffes de son frère, et prendre enfin sa vraie place, celle du plus grand héros que la Grèce ait jamais connu…

-Le fabuleux destin d’Amélie Poulain : film de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis Iacono.

Synopsis : Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.

Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d’épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias “l’homme de verre”, son voisin qui ne vit qu’à travers une reproduction d’un tableau de Renoir.

Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange “prince charmant”. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

-Zoolander 2 : film de Ben Stiller avec Ben Stiller, Owen Wilson, Pénélope Cruz.

Synopsis : Blue Steel. Le Tigre. Magnum… Des regards si puissants qu’ils arrêtent des shuriken en plein vol et déjouent les plans de domination mondiale les plus diaboliques. Un seul top model est capable de conjurer autant de puissance et de beauté dans une duck-face : Derek Zoolander ! Quinze ans après avoir envoyé Mugatu derrière les barreaux, Derek et son rival/meilleur ami Hansel, évincés de l’industrie de la mode suite à une terrible catastrophe, mènent des vies de reclus aux deux extrémités du globe. Mais lorsqu’un mystérieux assassin cible des popstars célèbres, les deux has-been des podiums se rendent à Rome pour reconquérir leur couronne de super mannequins et aider la belle Valentina, de la Fashion Police d’Interpol, à sauver le monde. Et la mode.

02 août

-Dr Harrow S1 et 2 : série créée par Leigh McGrath, Stephen M. Irwin avec Ioan Gruffudd, Remy Hii, Anne Lise Phillips.

Synopsis : Le docteur Daniel Harrow, pathologiste, voit sa vie de famille, sa brillante carrière et sa vie menacés, et doit rassembler toutes ses forces pour taire un crime plutôt que de le résoudre.

-Ghost Rider 1 et 2 : série de films avec Nicolas Cage.

Synopsis : Pour sauver son père victime d’un accident, le cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au diable. Mais ce marché a un prix qu’il ne tarde pas à découvrir : humain la journée, il devient le Rider la nuit, un chasseur de primes traquant les âmes échappées de l’enfer. Lorsque Roxanne est menacée, Johnny décide d’utiliser ses pouvoirs pour se retourner contre son Maître.

-Historias lamentables : film de Javier Fesser avec Pol Lopez, Chani Martin, Laura Gomez-Lacueva.

Synopsis :Ramón, un jeune timide sur le point d’hériter de l’empire de son père rigoureux et hermétique ; Bermejo, un vacancier méthodique avec une obsession malsaine de l’ordre et haineux de l’improvisation ; Ayoub, un Africain sans passeport qui poursuit son rêve aux côtés d’une femme insupportable qui l’a perdu ; et Alipio, un petit homme d’affaires plongé dans les abîmes du jeu et du désespoir, sont le protagoniste de cette comédie très Fesser formée de quatre histoires humoristiques interconnectées qui vont montrer que rien n’est plus drôle que le malheur des autres et que, dans un film comique, plus les choses empirent pour les protagonistes, plus le spectateur appréciera le film.

06 août

-Cruel Summer S1 : série créée par Bert V. Royal avec Olivia Holt, Chiara Aurelia, Froy Gutierrez.

Synopsis : Cruel Summer est une série peu conventionnelle qui se déroule sur trois étés dans les années 90, lorsqu’une adolescente belle et populaire disparaît et qu’une autre adolescente, timide et maladroite et sans lien apparent avec la première, devient soudainement l’icône de la ville avant de se transformer en la personne la plus méprisée de l’Amérique. Chaque épisode est raconté en alternant les points de vue.

09 août

-Le rythme de la vengeance : film de Reed Morano avec Blake Lively, Jude Law, Max Casella.

Synopsis : Après la disparition de sa famille dans un accident d’avion, une femme, qui aurait du être à bord de l’appareil, s’auto-détruit. Lorqu’elle réalise qu’il ne s’agissait pas d’un accident, elle devient une tueuse à la recherche des responsables.

10 août

-Bons baisers de Bruges : film de Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralp Fiennes.

Synopsis : Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l’ordre d’aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un oeil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par le calme et la beauté de la cité.

Alors qu’ils attendent désespérément l’appel de leur employeur, leur séjour forcé les conduit à faire d’étranges rencontres avec des habitants, des touristes, un acteur américain nain tournant un film d’art et essai européen, des prostituées et une jeune femme qui pourrait bien cacher quelques secrets aussi sombres que les leurs…

Quand le patron finit par appeler et demande à l’un des tueurs d’abattre l’autre, les vacances se transforment en une course-poursuite surréaliste dans les rues de la ville…

12 août

-Regression : film de Alejandro Amenabar avec Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis.

Synopsis : Minnesota, 1990. L’inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Raines, un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver la mémoire, mais ce qu’ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le pays tout entier…

13 août

– Evangelion 1.11 you are (not) alone : film d’animation de Kazuya Tsurumaki, Hideaki Anno, Masayuki avec Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Kotono Mitsuishi.

Synopsis : Traumatisé par le Second Impact, le Quatrième Ange attaque Tokyo III et le destin de l’humanité est désormais entre les mains de l’agence spéciale Nerv. Le jeune Shinji Ikari est contraint de piloter EVA-01. Ce dernier, accompagné du pilote Rei Ayanami, aux commandes de l’EVA-00, sont chargés de se battre, mais EVA-01 est endommagé par le Sixième Ange. Misato Katsuragi met au point un plan pour transférer toute l’électricité du Japon dans le canon positron d’EVA-01 afin de vaincre l’Ange.

–Evangelion 2.22 you can (not) advance : film d’animation de Kazuya Tsurumaki, Hideaki Anno, Masayuki avec Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Kotono Mitsuishi.

Synopsis : Les pilotes de Makinami parviennent à vaincre le Troisième Ange. Asuka Langley-Shikinami et EVA-02 battent quant à eux le Septième Ange tandis que le Huitième Ange surgit et attaque le QG des Nerv. EVA-3 est battu par le Neuvième Ange pendant les essais, et Shinji tente de le neutraliser, mais apprend qu’Asuka est à bord. Gendo passe en pilage automatique et se met à attaquer EVA-03.

–Evangelion 3.33 you can (not) redo : film d’animation de Kazuya Tsurumaki, Hideaki Anno, Masayuki avec Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yuko Miyamura.

Synopsis : Shinji se réveille 14 ans après avoir vécu à bord du cuirassé AAA Wunder, qui appartient à une organisation anti-Nerv créée par d’anciens membres du Nerv. Shinji entend la voix de Rei qui semble provenir d’EVA Mark.09 et l’appelle au secours. Il quitte donc Wunder et se dirige vers le Nerv. Kaworu Nagisa montre à Shinji le pays dévasté. Il apprend que le sauvetage de Rei a déclenché le Troisième Impact qui a provoqué une catastrophe sur Terre.

–Evangelion 3.0+1.0 : film d’animation de Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama avec Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yuko Miyamura.

Synopsis : Dans ce quatrième et ultime opus d’Evangelion, la WILLE débarque à Paris, ville détruite par une catastrophe nucléaire. L’équipage du vaisseau Wunder atterrit sur une tour de confinement et dispose de seulement 720 secondes pour reconstruire la ville. Quand une horde de Nerv Evas surgit, l’unité 8 Eva de Mari doit les intercepter. De leur côté, Shinji, Asuka et Rei continuent à errer au Japon.

–Modern Love S2 : série créée par John Carney avec Kit Harington, Anna Paquin, Lucy Boynton.

Synopsis : L’exploration de l’amour sous ses formes multiples, y compris sexuelles, romantiques, familiales, platoniques… Basé sur les articles de la rubrique “Modern Love” du New York Times.

15 août

– A cure for life : film de Gore Verbinski avec Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth.

Synopsis : Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse.Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu’on lui diagnostique le même mal qui habite l’ensemble des pensionnaires, Lockhart n’a plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange traitement délivré par le centre…la Cure.

16 août

– Detective Dee la trilogie : film de Tsui Hark avec Andy Lau, Li Bingbing, Tony Leung Ka-fai.

Synopsis : En l’an 690, Wu Zetian, veuve du dernier souverain chinois, est sur le point de devenir la première femme à accéder au titre d’impératrice de Chine. Une série de meurtres compromet les cérémonies de son couronnement. Pour résoudre ce mystère, elle fait sortir le juge Di Renjie de prison.

20 août

–Nine perfect strangers : série créée par David E.Kelley, John-Henry Butterworth, Samantha Strauss avec Nicole Kidmann, Melissa McCarthy, Michael Shannon.

Synopsis : Neuf personnes qui ne se connaissent pas sont réunies dans un centre de remise en forme pendant 10 jours, certains pour perdre du poids, d’autres pour prendre du repos. Chacun est prêt à se donner à fond pour atteindre son but, mais tout va devenir beaucoup plus compliqué que prévu…

–La femme de ses rêves : film de Peter et Booby Farrelly avec Ben Stiller, Malin Akerman, Michelle Monaghan.

Synopsis : Eddie Cantrow, la quarantaine et toujours célibataire, est poussé par son père et son meilleur ami à trouver rapidement la future madame Cantrow. Suivant leurs conseils, il se marie avec Lila, rencontrée par hasard peu de temps auparavant, et part avec elle au Mexique fêter leur lune de miel. Ce voyage, riche en rebondissements, sera pour lui l’occasion de découvrir la véritable personnalité de Lila…

21 août

–Chaud devant ! : film de Andy Fickman avec John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo.

Synopsis : A la suite d’un feu en forêt, des pompiers portent secours à une fratrie de trois enfants mais les parents restent introuvables. Les soldats du feu doivent assurer leur permanence tout en faisant du baby-sitting.

22 août

–True Grit : film de Ethan et Joel Coen avec Jeff Bridges, Hailee Steinfield, Josh Brolin.

Synopsis : 1870, juste après la guerre de Sécession, sur l’ultime frontière de l’Ouest américain. Seule au monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d’or par le lâche Tom Chaney. L’assassin s’est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n’obéit qu’à son code d’honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l’étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l’amour…

24 août

–Chaos walking : film de Doug Liman avec Tom Holland, Daisy Ridley, Demian Bichir.

Synopsis : Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd Hewitt n’est habité que par des hommes, et tous sont soumis au Bruit, une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres. Lorsqu’une jeune femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète, elle s’y retrouve en grand danger… Todd jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde…

27 août



–Kevin can f*** himself : série créée par Valerie Armstrong avec Annie Murphy, Mary Hollis Inboden, Eric Petersen.

Synopsis : La série se penche sur l’archétype de la femme de sitcom. Le programme cherche à briser les conventions de la télévision afin de montrer comment le personnage perçoit le monde extérieur en dehors du plateau de tournage…