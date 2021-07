Netflix dévoile les nouveautés à découvrir sous le soleil du mois d’août

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois d’août.

1er août

Yves Saint Laurent : film de Jasper Jalil avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon.

Synopsis : Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

3 août

Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet : film documentaire inspiré de crimes réels. Dans ce récit qui a inspiré la série “How to Sell Drugs Online (Fast)”, Max S. révèle comment il a bâti un empire de la drogue sans quitter la chambre de son enfance.

6 août

Vivo : film de Kirk De Micco, Brandon Jeffords avec Lin-Manuel Miranda, Juan de Marcos Gonzalez, Gloria Estefan.

Synopsis : Vivo est un kinkajou qui passe ses journées à jouer de la musique pour la foule sur une place animée de La Havane avec son propriétaire bien-aimé, Andrés. Bientôt Andrés reçoit une lettre de la célèbre Marta Sandoval l’invitant à son concert d’adieu à Miami dans l’espoir de renouer avec lui. Vivo a un plan, il veut aussi délivrer un message qu’Andrés n’a jamais pu transmettre à Marta : une lettre d’amour écrite il y a longtemps, sous la forme d’une chanson. Mais pour se rendre à Miami, Vivo devra accepter l’aide de Gabi, une adolescente énergique.

Hit & Run : série créée par Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich avec Lior Raz, Sanaa Lathan, Kaelen Ohm.

Synopsis : Tel Aviv. La vie d’un homme bascule le jour où une voiture renverse et tue sa femme. Les tueurs, en délit de fuite, s’envolent pour les Etats-Unis. Le jeune veuf les poursuit afin de les faire condamner. Petit à petit, il découvre des vérités troublantes sur sa défunte femme…

9 août

Shaman King : série d’animation créée par Shoji Yonemura avec Megumi Hayashibara, Yôko Hikasa, Katsuyuki Konishi.

Synopsis : Afin de devenir le Shaman King, Yoh Asakura fusionne avec l’esprit d’Amidamaru, un légendaire samouraï, pour participer au Shaman Fight, tournoi ancestral ne se déroulant que tous les 500 ans…

11 août

The Kissing Booth 3 : film de Vince Marcello avec Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney.

Synopsis : L’été est arrivé et dans quelques semaines, Elle entrera à l’université. Mais avant cela, elle doit prendre une décision déchirante : rejoindre son amoureux Noah à l’autre bout du pays, ou tenir sa parole d’étudier avec son meilleur ami Lee. Quel cœur choisira-t-elle de briser ?

12 août

Monster Hunter : Legend of the Guild : film de Steve Yamamoto avec Dante Basco, Ericka Lindbeck, Brando Eaton.

13 août

Disparu à jamais : série créée par Vincent Poymiro, David Elkaïm avec Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix.

Synopsis : Guillaume Lucchesi, la trentaine, pensait avoir tiré un trait sur le drame terrible au cours duquel les deux êtres qu’il aimait le plus ont trouvé la mort: Sonia, son premier amour, et Fred, son frère. Dix ans plus tard, Judith, dont l’amour lui a permis de reprendre goût à la vie, disparaît pendant les funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume va devoir affronter toutes les vérités que les siens lui ont cachées, mais aussi celles qu’il a depuis longtemps décidé d’ignorer. Pour le meilleur, et surtout pour le pire…

Beckett : film de Fernando Cito Filomarino avec John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holdbrook.

Synopsis : Un touriste américain en vacances en Grèce devient la cible d’une chasse à l’homme après un accident dévastateur…

15 août



Downton Abbey l’intégrale : série créée par Julian Fellowes avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith.

Synopsis : Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs.



Ocean’s 8 : film de Gary Ross avec Sandra Bullock Cate Blanchett, anne Hathaway.

Synopsis : Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son “associée” Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes : Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d’une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l’objet de toutes les attentions au cours du Met Gala, l’événement de l’année. C’est donc un plan en béton armé. À condition que tout s’enchaîne sans la moindre erreur de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être inquiétées…

20 août

La directrice : série créée par Amanda Peet, David Benioff, Dan Weiss avec Sandra Oh, Jay Duplass, Holland Taylor.

Synopsis : On suit le quotidien du Dr. Ji-Yoon Kim, première femme directrice – et surtout première femme de couleur directrice – du département de littérature anglaise de l’Université de Pembrocke.

Sweet Girl : film de Brian Andrew Mendoza avec Jason Momoa, Isabela Merced, Marisa Tomei.

Synopsis : Un homme anéanti par le chagrin se promet de punir les auteurs de la mort de sa femme, tout en protégeant la seule famille qu’il lui reste : sa fille.

23 août

The Witcher : le cauchemar du loup : film d’animation de Kwang II Han.

Synopsis : Ce spin-off animé se concentrera sur le mentor de Geralt, Vesemir et certainement sur les origines de Kaer Morhen, le sanctuaire des sorceleurs. Vesemir est une véritable figure paternelle de Geralt de Riv. L’histoire explorera ses premières années en tant que Witcher après que le mystérieux Deglan l’ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise.

Mr.Robot l’intégrale : série créée par Sam Esmail avec Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin.

Synopsis : Elliot est un jeune programmeur anti-social qui souffre d’un trouble du comportement qui le pousse à croire qu’il ne peut rencontrer des gens qu’en les hackant. Il travaille pour une firme spécialisée dans la cyber-sécurité mais un homme connu sous le nom de Mr Robot l’approche un jour pour faire tomber une compagnie surpuissante qui fait partie de celles qu’il doit justement protéger…

Tomb Raider : film de Roar Uthaug avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Synopsis : Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d’innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir “Tomb Raider”…

25 août

Clickbait : série créée par Christian White (ll), Tony Ayres avec Zoe Kazan, Betty Gabriel, Adrian Grenier.

Synopsis : Père aimant, mari dévoué et frère attentionné, Nick Brewer disparaît mystérieusement. Une vidéo diffusée sur Internet le montre couvert d’ecchymoses, tenant un carton sur lequel est écrit “Je maltraite les femmes. À 5 millions de vues, je mourrai”. S’agit-il d’une menace ? D’une confession ? Des deux ? En cherchant à le sauver, sa sœur et son épouse découvrent une facette de Nick dont elles ignoraient l’existence.

26 août

Edens Zéro : Adaptation du Shonen Manga de Hiro Mashima.

Synopsis : Au Granbell Kingdom, un parc d’attractions abandonné, Shiki a vécu toute sa vie parmi les machines. Un jour, Rebecca et son chat bleu, Happy, apparaissent aux portes du parc. Parallèlement, les robots deviennent menaçants. Shiki rejoint alors Rebecca et Happy dans leur vaisseau spatial. Leur voyage ne fait que commencer…

29 août



Nevertheless : K-Drama avec Song Kang , Han So-Hee.

Synopsis : Yu Na Bi est étudiante en arts. Depuis sa rupture douloureuse avec son premier copain infidèle, elle ne croit plus en l’amour, et ne veut plus se laisser emporter par ses sentiments bien qu’elle souhaite avoir des relations amoureuses. Cependant, lorsqu’elle rencontre Park Jae Eon, ses barrière semblent se briser une par une.