Découvrez les nouveautés de l’été à ne pas louper sur Netflix

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de juillet.

01 juillet

L’intégrale du Hobbit : trilogie de Peter Jackson avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage.

Synopsis : Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains d’Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu’il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n’est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers…

L’intégrale Twilight : avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

Synopsis : Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l’Etat de Washington, pour vivre avec son père. Elle s’attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d’une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l’un d’eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard.

Young Royals : série créée par Lisa Ambjörn avec Edvin Ryding, Ingela Olsson, Pernilla August.

Synopsis : Quand le prince Wilhelm arrive dans le prestigieux internat d’Hillerska, il y voit enfin l’occasion de découvrir qui il est vraiment et le genre de vie qu’il souhaite mener. Wilhelm se prend a rêver d’un futur où il jouirait d’une pleine liberté et d’un amour inconditionnel, dégagé de toute obligation royale. Mais quand il se retrouve soudainement premier dans l’ordre de succession au trône, le dilemme prend une toute autre ampleur et il lui faut choisir entre son amour et son devoir.

120 battements par minutes : film de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel.

Synopsis : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

02 juillet

Mortel S2 : série créée par Frédéric Garcia avec Carl Malapa, Nemo Schiffman, Manon Bresch.

Synopsis : Dans un lycée de banlieue, Sofiane, Victor et Luisa, trois ados que tout oppose, se retrouvent liés par une force surnaturelle incontrôlable. Unissant leurs nouveaux pouvoirs vaudou pour retrouver le frère de Sofiane, le trio découvre que l’amitié au lycée est surtout un moyen de survie…

Jumanji : Bienvenue dans la jungle : film de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Synopsis : Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Fear Street P1 : 1994 : film de Leigh Janiak avec Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores, Jr.

Synopsis : À la suite d’une tragédie brutale à Shadyside, dans l’Ohio, un groupe d’adolescents rencontre accidentellement le mal ancien responsable d’une série de meurtres brutaux qui sévissent dans leur ville depuis plus de 300 ans.

07 juillet

Félinomania : Les amateurs de chats ont des profils très variés. Mais ils partagent tous le même amour, la même fascination pour les félins. Ce docu-série raconte leurs histoires.

08 juillet

Résident Evil : Infinite Darkness : Une série animée en CGI mettant en scène deux personnages iconiques de la saga vidéoludique Resident Evil : Claire Redfield et Leon S. Kennedy.

09 juillet

Fear Street P2 : 1978 : film de Leigh Janiak avec Olivia Welch, Gillian Jacobs, Chiara Aurelia.

Synopsis : Shadyside, 1978. L’école est finie et les activités du Camp Nightwing sont sur le point de commencer. Mais lorsqu’un autre ” Shadysider ” est possédé par l’envie de tuer, l’amusement se transforme en une lutte effroyable pour la survie…

Comment je suis devenu super-héros : film de Douglas Attal avec Pio Marmai, Vimala Pons, Leïla Bekhti.

Synopsis : Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête. Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit, et l’enquête se complique…

15 juillet

Mes premières fois S2 : série créée par Mindy Kaling, Lang Fisher avec Maitreyi Ramakrishnan, Richa Moorjani, Jaren Lewison.

Synopsis : Le quotidien pas toujours facile de Devi, une lycéenne américaine d’origine indienne.*

16 juillet

Fear Street P3 : 1666 : film de Leigh Janiak avec Kiana Madeira, Gillian Jacobs, Olivia Welch.

Synopsis : Une ville coloniale est prise d’une chasse aux sorcières hystérique qui a des conséquences mortelles pour les siècles à venir, et c’est aux adolescents de 1994 d’essayer de mettre fin à la malédiction de leur ville, avant qu’il ne soit trop tard.

22 juillet

12 years a slave : film de Steve McQueen avec Chiwitel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch.

Synopsis : Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession.

Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.

23 juillet

Sky Rojo S2 : série créée par Álex Pina, Esther Martinez Lobato avec Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado.

Synopsis : L’histoire de Coral, Wendy et Gina qui tentent de fuir Moisés et Christian, hommes de main de Romeo, proxénète et propriétaire du club Las Novias. Ensemble, elles se lancent dans une redoutable course contre la montre au cours de laquelle elles devront affronter toutes sortes de dangers. Leur seul objectif : rester en vie cinq minutes de plus …

27 juillet

How to sell drugs online (fast) S3 : série créée par Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann avec Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke.

Synopsis : Comment reconquérir le cœur de votre petite amie qui vous a quitté pour le dealer de l’école ? Pour Moritz, la réponse est claire : vendre de meilleures drogues que lui !

28 juillet

Mama Mia ! Here we go again : film de Ol Parker avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan.

Synopsis : Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

30 juillet

Outer Banks S2 : série créée par Shannon burke, Jonas Pate, Josh Pate avec Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey.

Synopsis : En déterrant un secret enfoui depuis longtemps, des ados déclenchent une série d’événements malencontreux qui les entraînent dans des aventures inoubliables.



Le dernier Mercenaire : film de David Charhon avec Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Samir Decazza.

Synopsis : Un ancien et mystérieux agent des services secrets est de retour en France pour sauver son fils qu’il n’a jamais rencontré. Ce dernier est recherché par le gouvernement qui projette de l’arrêter pour trafic d’armes et de drogue à la suite d’une boulette d’un bureaucrate zélé et d’une opération mafieuse.