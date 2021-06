Amazon Prime Video dévoile les nouveautés à ne pas manquer pour le début de cet été

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les arrivées du mois de juillet.

02 juillet

The Tomorrow War : film de Chris Mckay avec Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons.

Synopsis : Le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs arrive du futur – précisément de l’année 2051 – pour délivrer un message urgent : dans 30 ans, l’Humanité va perdre une guerre d’envergure mondiale contre une espèce d’aliens meurtrière venue détruire notre civilisation. Le seul moyen de survivre à cette attaque extraterrestre est de faire transporter des soldats et civils du monde d’aujourd’hui trente ans plus tard pour lutter contre cette invasion alien. Parmi les recrues, Dan Forester, père de famille et professeur au lycée, est déterminé à sauver le monde pour l’avenir de sa fille. Dan fait équipe avec une brillante scientifique et son père pour réécrire l’avenir de la planète.

05 juillet

Mechanic Ressurection : film de Dennis Gansel avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones.

Synopsis : Arthur Bishop pense avoir définitivement tourné la page sur son passé de tueur à gages. Il coule maintenant des jours heureux dans l’anonymat. Mais lorsque son plus redoutable ennemi enlève sa petite amie, il est obligé de parcourir le monde pour accomplir une liste d’assassinats impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents. Une course contre la montre sans relâche s’engage.

06 juillet

Boss Level : film de Joe Carnahan avec Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts.

Synopsis : Roy Pulver a un vrai problème : chaque matin, il est attaqué par une horde d’assassins venus le liquider. Mais qu’il soit abattu, poignardé ou éparpillé en mille morceaux, sa journée recommence, encore et encore, ramenant à chaque fois cet ancien agent de la Delta Force au point de départ ! Pour parvenir à sortir de cette boucle temporelle, Roy doit survivre un autre jour …

Tout l’argent du monde : film de Ridley Scott avec Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg.

Synopsis : Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.

Need for speed : film de Scott Waugh avec Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots.

Synopsis : Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais pas de la même façon… Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux. Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des courses, la De Leon – légendaire épreuve automobile clandestine – va lui en donner l’occasion. Mais pour courir, Tobey va devoir échapper aux flics qui lui collent aux roues, tout en évitant le chasseur de primes que Dino a lancé à ses trousses. Pas question de freiner…

13 juillet

Blackout Total : film de Steven Brill avec Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs

Synopsis : Meghan, présentatrice télé d’une trentaine d’années, a passé une sale journée. Non seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n’a pas obtenu la promotion qu’elle convoitait… Pour lui remonter le moral, ses copines l’emmènent faire la fête toute la nuit. Mais le lendemain matin, elle se réveille dans le lit d’un parfait inconnu, sans argent, ni téléphone portable. Alors qu’elle parvient tout de même à consulter sa messagerie vocale, elle apprend qu’elle est de nouveau en lice pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera-t-elle à temps à la chaîne de télé pour passer une audition ? Rien n’est moins sûr…

Sortilège : film de Daniel Barnz avec Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen.

Synopsis : Superficiel et trop gâté, Kyle, 17 ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. Obsédé par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour s’amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa classe que la rumeur dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un sort qui le transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu’il l’est à l’intérieur. Victime du sortilège, Kyle a un an pour trouver quelqu’un qui puisse l’aimer sincèrement malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur une fille discrète qu’il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy…*

Vampire Academy : film de Mark Waters avec Zoey Deutch, Lucy Fry, Sarah Hyland.

Synopsis : Rose et Lissa ont toujours été inséparables. Elles pourraient être comme toutes les jeunes filles de leur âge, mais Lissa est une princesse vampire Moroï que Rose est chargée de protéger. Pour avoir fugué

de l’académie, les deux amies sont punies et Rose est désormais surveillée par le très strict Dimitri. Sa condition devient encore plus compliquée à gérer lorsque son attirance pour son mentor grandit… Alors que Lissa hésite à assumer ses fonctions royales, ses ennemis préparent dans l’ombre un plan pour la détruire et éteindre sa lignée…

15 juillet

El Cid S2 : série créée par Luis Arranz, José Velasco, Adolfo Martínez Pérez avec Jaime Lorente, Elia Galera, José Luis García Pérez.

Synopsis : Un homme pris entre deux mondes et deux cultures. Un noble, un héros, un mercenaire, un vassal, mais aussi un homme qui aurait pu être roi. El Cid avait des siècles d’avance sur son temps et a été transcendé par sa propre légende.

20 juillet

Hérédité : film de Ari Aster avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff.

Synopsis : Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.

Infiltré : film de Ric Roman Waugh avec Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper.

Synopsis : John Matthews, un homme d’affaires, est dévasté lorsque son fils Jason, 18 ans, est condamné à dix ans de prison : il a été arrêté en possession d’un paquet de drogue envoyé par un de ses amis, mais il ignorait tout de son contenu. John propose alors un marché au procureur : il va infiltrer le plus redoutable des cartels de la drogue afin d’en faire tomber les têtes en échange d’une réduction de peine. Au cœur de l’organisation, il va mettre la vie de beaucoup de monde en jeu, à commencer par la sienne…

Little Children : film de Todd Field avec Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly.

Synopsis : Little Children entrecroise les vies, les destinées contrariées, les secrets, les rêves, les fantasmes et les angoisses de personnages dans la quiétude trompeuse d’une banlieue bourgeoise de la côte Est.

23 juillet

Jolt : film de Tanya Wexler avec Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney.

Synopsis : Lindy, qui a un problème de gestion de sa colère à cause d’un trouble neurologique, est contrôlée par le biais du port d’un gilet doublé d’électrodes qu’elle doit mettre afin d’éviter qu’elle commette des homicides. Après le meurtre de l’homme dont elle est amoureuse, elle part à la recherche du tueur alors que la police la pourchasse comme étant le principal suspect.

24 juillet

Elle l’adore : film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon.

Synopsis : Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu’une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.

27 juillet

Stronger : film de David Gordon Green avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson.

Synopsis : En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près de la ligne d’arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes dans l’attentat. Il va alors devoir endurer des mois de lutte pour espérer une guérison physique, psychologique et émotionnelle.



The land of hope : film de Sion Sono avec Isao Natsuyagi, Jun Murakami, Megumi Kagurazaka.

Synopsis : Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant l’explosion d’une centrale nucléaire. Dans un village proche de la catastrophe, les autorités tracent un périmètre de sécurité avec une bande jaune qui coupe en deux la localité. Une sorte de ligne de démarcation absurde, entre danger bien réel et sécurité toute théorique. Au sein de la famille Ono, les parents, âgés, choisissent de rester. Leur fils et son épouse acceptent d’être évacués pour fuir la radioactivité…