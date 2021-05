Découvrez les sorties Prime vidéo de ce mois de juin, des séries et films pour attendre l’été

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les arrivées du mois de juin.

1er juin



– Inferno : film de Ron Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster.

Synopsis : Dans “Inferno”, le célèbre expert en symbologie suit la piste d’indices liés au grand Dante lui-même. Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer…

– Sicario : film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin.

Synopsis : La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogues. Menée par un consultant énigmatique, l’équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre.

–Tu ne tueras point : film de Mel Gibson avec Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer.

Synopsis : Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune américain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’opposait ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer.Il s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin.

7 juin

–Ugly Betty S1 à S4 : série de Fernando Gaitán, Silvio Horta avec Ashley Jensen, Tony Plana, Ana Ortiz.

Synopsis : Betty Suarez n’est pas spécialement belle, mais elle est douce, intelligente et travaille dur. Dans un monde régi par les apparences, ses qualités sont invisibles. Pourtant, le Président de Meade Publications l’engage pour devenir l’assistante de son fils, Daniel, récemment promu à la tête d’un prestigieux magazine de mode. Il espère ainsi obliger son futur successeur à s’intéresser davantage à son travail plutôt qu’à la gent féminine. Si au début leur association est explosive, ils vont bientôt devenir une paire redoutable…

8 juin

–Hunger Games l’intégrale : Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l’Amérique du Nord, le Capitole, l’impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille – les “Tributs” – concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s’être rebellée et stratégie d’intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s’affronter jusqu’à la mort. L’unique survivant est déclaré vainqueur.

– I, Frankenstein : film de Stuart Beattie avec Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski.

Synopsis : Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu’à aujourd’hui, grâce à une anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l’a mené jusqu’à une métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire sans merci entre deux clans d’immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s’engager dans un combat aux proportions épiques.

15 juin

–Life : origine inconnue : film de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson.

Synopsis : À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

– Sabotage : film de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams.

Synopsis : Pour cette force d’élite de la DEA, il s’agit officiellement de prendre d’assaut le repaire d’un important cartel mais en réalité, l’opération se révèle être un véritable braquage. Après s’être emparés de 10 millions de dollars en liquide, les agents complices pensent leur secret bien gardé… jusqu’à ce que quelqu’un se mette à les assassiner les uns après les autres, froidement, méthodiquement. Alors que les meurtres se multiplient, chaque membre de l’équipe devient un suspect. Chacun sait tuer, et chacun a un excellent mobile…

16 juin





–Ben is back : film de Peter Hedges avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance.

Synopsis : La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d’absence. Sa mère, Holly, l’accueille à bras ouverts tout en redoutant qu’il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel de cette mère prête à tout pour protéger son fils.

17 juin

–Dernier train pour Busan : film de Sang-Ho Yeon avec Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma.

Synopsis : Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité…

20 juin

–Sans un bruit : film de John Krasinski avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds.

Synopsis : Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.

21 juin

–Assasin’s Creed : film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons.

Synopsis : Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

25 juin





– Solos S1 : série de David Weil (II) avec Morgan Freeman, Dan Stevens, Uzo Aduba.

Synopsis : Solos est une série d’anthologie dramatique, qui invite à réfléchir et explore le sens profond du lien humain à travers le prisme de l’individu. Solos met en avant des histoires uniques, chacune racontée du point de vue d’un personnage et à une période différente.

– Silk Road : film de Tiller Russell avec Nick Robinson, Jason Clarke, Alexandra Shipp.

Synopsis : Jeune, idéaliste et déterminé à réussir, Ross Ulbricht crée en 2011 une plate-forme clandestine de vente en ligne spécialisée dans la vente de stupéfiants : Silk Road. Alors que les transactions atteignent rapidement plusieurs millions de dollars, Ross Ulbricht trouve sur son chemin Rick Bowden, un agent de la DEA peu recommandable et dangereusement imprévisible, qui va utiliser tous les moyens nécessaires pour le faire tomber.

26 juin

– Non-Stop : film de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy.

Synopsis : Alors qu’il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes s’il ne reçoit pas 150 millions de dollars.

27 juin

–Tully : film de Jason Reitman avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston.

Synopsis : Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

29 juin

–Warm Bodies : Renaissance : film de Jonathan Levine avec Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Analeigh Tipton.

Synopsis : Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la protège de la voracité de ses compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis longtemps… Elle-même découvre chez ce zombie différent autre chose qu’un regard vide et des gestes de momie…Perturbée par ses sentiments, Julie retourne dans sa cité fortifiée où son père a levé une armée. R, de plus en plus humain, est désormais convaincu que sa relation avec Julie pourrait sauver l’espèce entière… Pourtant, en cherchant à revoir Julie, il va déclencher l’ultime guerre entre les vivants et les morts.

–Le dernier Rempart : film de Jee-Woon Kim avec Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville.

Synopsis : Après une opération ratée qui l’a laissé rongé par les remords et les regrets, Ray Owens a quitté son poste à la brigade des stupéfiants de Los Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction, tout près de la frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la drogue le plus recherché du monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI, semant les cadavres derrière lui… Avec l’aide d’une bande de truands et de mercenaires dirigés par le glacial Burrell, Cortez s’enfuit vers la frontière à 400 km/h dans une Corvette ZR1 spéciale, et il a un otage… Il doit passer par Sommerton Junction, où est massé le gros des forces de police américaines. C’est là que l’agent John Bannister aura une dernière chance de l’intercepter avant qu’il ne franchisse la frontière… D’abord réticent en se voyant impliqué dans cette affaire, écarté parce qu’il est considéré comme un petit shérif de province incapable, Ray Owens finit par rallier son équipe et par prendre l’affaire en main. Tout est prêt pour la confrontation…



-Maggie : film de Henry Hobson avec Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson.