La sélection des nouveautés Netflix à ne pas manquer en juin

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de juin.

1er juin





–Bienvenue à Zombieland : film de Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone.

Synopsis : Dans un monde infesté de zombies, deux hommes tentent de survivre. Columbus, le plus jeune, est terrorisé à l’idée d’être dévoré. C’est une poule mouillée, mais sa prudence pourrait bien lui sauver la vie… Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni personne. Armé d’un fusil d’assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour lui : trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, des Twinkies, encore disponibles sur Terre. Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous ont désormais deux défis impossibles à relever : affronter les zombies et apprendre à s’entendre…

–La Délicatesse : film de David et Stéphane Foenkinos avec Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini.

Synopsis : Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s’investir dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu’elle comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S’ensuit alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité au sein de l’entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par fuir pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l’abri de tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l’étrangeté amoureuse.

–Stuart Little : film de Rob Minkoff avec Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki.

Synopsis : Snowbell le chat n’en croit pas ses vibrisses. Le nouveau venu dans la famille Little n’est rien moins que Stuart, une souris. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n’arrive pas a séduire définitivement George qui a du mal à admettre qu’une souris puisse être son frère jusqu’au jour où Stuart a l’occasion de prouver sa bravoure. C’est alors au tour de Snowbell de sombrer dans la jalousie. Le félin complote alors dans l’ombre pour se débarrasser du souriceau.

3 juin

–Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : the movie : film d’animation de Chiaki Kon.

4 juin

–Sweet Tooth : série créée par Jim Mickle, Beth Schwartz avec Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar.

Synopsis : Plusieurs années après les mutations provoquées par le “Grand Effondrement”, un hybride mi-garçon, mi-cerf se lie d’amitié, contre toute attente, avec un marginal solitaire. Ensemble, ils s’engagent dans une aventure extraordinaire à travers une planète ravagée – et dangereuse – en se demandant si la notion de foyer a encore un sens.

9 juin

-Awake : série créée par Kyle Killen, Howard Gordon avec Jason Isaacs, Laura Allen, Dylan Minnette.

Synopsis : Les vies parallèles et simultanées d’un policier, Michael Britten, qui n’a jamais réussi à se remettre d’un tragique accident de voiture qui a décimé sa famille. Depuis, il vit entre deux réalités : l’une où est encore vivant son fils, l’autre où est encore vivante sa femme.

11 juin

–Lupin partie 2 : série créée George Kay avec Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme.

Synopsis : Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

–Le Dragon-Génie : film d’animation de Chris Appelhans.

Synopsis : Alors qu’il souhaite renouer avec sa meilleure amie d’enfance, Din rencontre un dragon capable d’accorder des souhaits et qui lui dévoile la magie des possibles.

15 juin

–Taken la trilogie : série de films d’action français coécrite et produite par Luc Besson avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen.

18 juin

–Un papa hors pair : film de Paul Weitz avec Kevin Hart, DeWanda Wise, Lil Rel Howery.

Synopsis : Matthew Logelin, en compagnie de sa très jeune fille Madeline, emménage en Inde après la mort brutale de son épouse. Matt va devoir appréhender sa nouvelle condition de famille monoparentale. Tous les deux vont faire l’expérience de vivre dans un pays avec une culture très différente de la leur.

23 juin

–La casa de Las Flores : le film : film de Manolo Caro (II) avec Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek Bernal.

Synopsis : Delia, la confidente de la famille, sur son lit de mort, demande à Paulina de trouver un “trésor” dans la maison de la famille De La Mora. Les trois frères et sœurs De La Mora sont alors confrontés au défi de trouver un moyen d’entrer dans leur ancienne maison pour le récupérer.

25 juin

–Sex/Life : série créée par Stacy Rukeyser avec Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos.

Synopsis : Une femme se trouve au coeur d’un triangle amoureux entre son mari et son passif sentimental et sexuel.

30 juin

–Chronique d’un meurtre : l’affaire Toscan du Plantier : documentaire criminels sur l’assassinat en décembre 1996 en Irlande de Sophie Toscan du Plantier, l’épouse du producteur de cinéma français Daniel Toscan du Plantier.