Le mois de mai en approche, Amazon Prime Video dévoile les nouveautés à ne pas louper

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les arrivées du mois de mai.

1er mai

Tokyo Ghoul : crée par Chūji Mikasano avec Natsuki Hanae, Mamoru Miyano, Kana Hanazawa.

Synopsis : Elles se fondent dans la foule pour mieux se nourrir de chair humaine. Elles ressemblent aux hommes, mais leur existence est bien différente… Elles sont appelées “goules”. Le CCG, une organisation gouvernementale chargée d’étudier et d’éradiquer les goules, met sur pied un nouveau groupe composé de sujets expérimentaux. Leur nom : les “Quinx”. Dirigé par l’inspecteur Haise Sasaki, ce groupe atypique se voit confier une mission tout aussi singulière. Quel destin les attend dans les tréfonds de la capitale japonaise ?

4 mai

Bienvenue à Gattaca : film d’Andrew Niccol avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law.

Synopsis : Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.

Wind River : film de Taylor Sheridan avec Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille.

Synopsis : Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…

5 mai

Babysitting 2 : film de Nicolas Benamou et Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat.

Synopsis : Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

6 mai

Hell Driver : film de Patrick Lussier avec Nicolas Cage, Billy Burke, Amber Heard.

Synopsis : Milton est prêt à tout pour rattraper les fanatiques qui ont assassiné sa fille et kidnappé le bébé de celle-ci pour le sacrifier à la prochaine pleine lune. Avec la séduisante Piper, il se lance à la poursuite de Jonah King et ses adeptes, du Colorado à la Louisiane. Pourtant, le chasseur pourrait bien devenir le gibier… Un homme mystérieux aux pouvoirs surnaturels, le Comptable, est lui-même à la recherche de Milton. Alors que la route devient le théâtre d’une véritable vendetta, une course-poursuite en cache une autre. Milton pourra-t-il rattraper King avant que le Comptable ne lui mette la main dessus ? Carburant à la rage et au bolide, Milton va poursuivre sa mission. Il n’a que trois jours…

Horns : film d’Alexandre Aja avec Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe Anderson.

Synopsis : Soupçonné d’avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tous ceux qu’il connaît, Ignatius a sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. Celles-ci lui donnent un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu’il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier…

7 mai

Adolescence explosive : film de Brian Duffield avec Katherine Langford, Charlie Plummer, Piper Perabo.

Synopsis : Dans un lycée du New Jersey, certains élèves sont victimes de phénomènes d’explosions spontanées. La petite ville est plongée dans le chaos. Mara et Dylan décident de ne pas se quitter, tout en réfléchissant à ce qui vaut la peine d’être vécu, si jamais leur vie s’arrêtait demain…

The boy from Medellin : documentaire de Matthew Heineman.

Synopsis : The Boy from Medellín suit J. Balvin alors qu’il se prépare pour le concert le plus important de sa carrière – un spectacle à guichets fermés dans un stade de sa ville natale, Medellín, en Colombie. Mais à l’approche du concert, les rues sont le théâtre d’une agitation politique croissante, obligeant le musicien lauréat d’un Grammy à s’interroger sur sa responsabilité en tant qu’artiste vis-à-vis de son pays et de ses fans à travers le monde. Alors que la pression publique s’intensifie à l’approche du concert, J. Balvin continue de lutter contre l’anxiété et la dépression qui le rongent depuis des années.

10 mai

Creed : film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Synopsis : Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d’être entraîné par le meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui demande de devenir son entraîneur. D’abord réticent, l’ancien champion décèle une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter…

Creed II : film de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Synopsis : La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs familiales.

11 mai



Des hommes sans loi : film de John Hillcoat avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke.

Synopsis : 1931. Au cœur de l’Amérique en pleine Prohibition, dans le comté de Franklin en Virginie, état célèbre pour sa production d’alcool de contrebande, les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires : Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif, veut transformer la petite affaire familiale en trafic d’envergure. Il rêve de beaux costumes, d’armes, et espère impressionner la sublime Bertha… Howard, le cadet, est le bagarreur de la famille. Loyal, son bon sens se dissout régulièrement dans l’alcool qu’il ne sait pas refuser… Forrest, l’aîné, fait figure de chef et reste déterminé à protéger sa famille des nouvelles règles qu’impose un nouveau monde économique. Lorsque Maggie débarque fuyant Chicago, il la prend aussi sous sa protection. Seuls contre une police corrompue, une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les trois frères écrivent leur légende : une lutte pour rester sur leur propre chemin, au cours de la première grande ruée vers l’or du crime.

Terminator 3 : film de Jonathan Mostow avec Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl.

Synopsis : Dix ans ont passé depuis “Le Jugement dernier”. Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans l’ombre, sans foyer, sans travail, sans identité. Mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace. Ils envoient alors vers le passé la T-X, une androïde nouvelle génération quasi-invulnérable, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine mais également Kate Brewster, une jeune vétérinaire. Un autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble, l’homme et la machine vont mener une lutte acharnée contre la T-X : de l’issue de ce combat dépendra le futur de l’humanité…

Terminator Renaissance : film de Joseph McGinty Nichol avec Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin.

Synopsis : En 2018, après l’apocalypse qui a vu s’affronter les hommes et les robots, John Connor est devenu le chef de la résistance humaine contre Skynet et son armée de Terminators. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l’apparition de Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de s’être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir si Marcus a été envoyé du futur ou s’il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l’assaut final, Connor et Marcus s’engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des opérations de Skynet. Ils y perceront le terrible secret qui se cache derrière l’annihilation programmée de l’humanité tout entière…

The myth of the american sleepover : film de David Robert Mitchell avec Claire Sloma, Marlon Morton, Amanda Bauer.

Synopsis : C’est la dernière nuit de l’été pour Maggie, Rob, Claudia et Scott. Les quatre adolescents espèrent y trouver le grand frisson : celui des premiers baisers, premiers désirs et premières amours. Leurs chemins se croisent comme les rues de la banlieue ordinaire de Détroit où ils habitent. Entre fêtes, flirts et serments d’amitié, naissent des instants pleins de promesses et d’expérience qui marqueront la jeunesse de ces presque adultes à jamais.

14 mai

Mission Impossible-Protocole Fantôme : film de Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg.

Synopsis : Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin, l’agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le président lance l’opération “Protocole Fantôme”, Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l’agence et de déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l’agent doit s’engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d’IMF dont il n’a pas bien cerné les motivations…

The underground Railroad : sérié de Barry Jenkins avec Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, William Jackson Harper.

Synopsis : Cora Randall, une jeune esclave à la conquête de sa liberté dans le Sud des Etats-Unis avant la guerre de Sécession. Après s’être échappée d’une plantation de Géorgie, Cora découvre l’existence du légendaire « Chemin de fer clandestin », un réseau sous-terrain secret bien réel et rempli de chemins de fer et tunnels créés par des ingénieurs.

18 mai



Paperboy : film de Lee Daniels avec Zac Efron, Matthew McConaughey, Nicole Kidman.

Synopsis : 1969, Lately, Floride. Ward Jansen, reporter au Miami Times, revient dans sa ville natale, accompagné de son partenaire d’écriture Yardley Acheman. Venus à la demande de Charlotte, femme énigmatique qui entretient une correspondance avec des détenus dans le couloir de la mort, ils vont enquêter sur le cas Hillary Van Wetter, un chasseur d’alligators qui risque d’être exécuté sans preuves concluantes. Persuadés de tenir l’article qui relancera leur carrière, ils sillonnent la région, conduits par Jack Jansen, le jeune frère de Ward, livreur du journal local à ses heures perdues. Fasciné par la troublante Charlotte, Jack les emmène de la prison de Moat County jusqu’aux marais, où les secrets se font de plus en plus lourds. L’enquête avance au cœur de cette Floride moite et écrasante, et révèle que parfois, la poursuite de la vérité peut être source de bien des maux…

21 mai



P !nk : All i know so far : documentaire de Michael Gracey avec Pink, Carey Hart.

Synopsis : Le film documentaire P !nk : All I Know So Far suit la chanteuse lors de la tournée mondiale Beautiful Trauma en 2019. Il suit le quotidien de cette femme époustouflante qui essaie de trouver un équilibre entre sa vie de mère, d’épouse, d’entrepreneuse et d’artiste internationale. P !nk : All I Know So Far dévoile des images de la tournée, d’interviews en coulisses et des documents personnels. A travers ce documentaire inédit, le réalisateur Michael Gracey donne au public un aperçu de ce qu’est le cirque qu’elle appelle la vie.

25 mai

Riddick : film de David Twohy avec Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.

Synopsis : Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des prédateurs aliens plus mortels que tous les humains qu’il a affrontés au cours de sa vie. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire désaffectée. La seule façon pour lui de s’en tirer est d’activer une balise d’urgence et d’alerter les mercenaires et autres chasseurs de primes, qui se ruent vers la planète à la recherche de leur proie.

Tintin – le secret de la licorne : film de Steven Spielberg avec Patrick Bethune, Eric Herson-Macarel, Pierre Laurent.

Synopsis : Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…

The Rover : film de David Michôd avec Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy.

Synopsis : Dix ans après l’effondrement de l’économie occidentale, les mines australiennes sont encore en activité, et cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas, dans une société moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus aucune loi n’existe. Eric a tout laissé derrière lui. Ce n’est plus qu’un vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu’il se fait voler la seule chose qu’il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance à leur poursuite. Son unique chance de les retrouver est Rey, un des membres de la bande, abandonné par les siens après avoir été blessé. Contraints et forcés, les deux hommes vont faire équipe pour un périple dont ils n’imaginent pas l’issue…

28 mai



Panic : film de Lauren Oliver avec Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula.

Synopsis : Dans un petit village de campagne éloigné de tout, chaque année les plus âgés risquent leur vie dans un jeu illégal qui peut leur faire gagner beaucoup, beaucoup d’argent, et leur permettre de partir. Des juges anonymes lancent une série de défis aux compétiteurs qui les confrontent à leurs plus grandes peurs. Ils sont 47 au départ de la course, il n’en restera plus qu’un à la fin…

30 mai

Rolland Garros : documentaire avec Yannick Noah, Mary Pierce, Chris Evert.

Synopsis : Le documentaire Roland-Garros : bâtir la légende immortalise la transformation historique d’un lieu mythique : le Stade Roland-Garros. Entamée depuis 2016, nous suivons la métamorphose de ce stade qui a accueilli les plus grands champions. Ce sont justement ces joueurs et joueuses qui au travers de leurs souvenirs nous racontent l’âme des lieux en revisitant leurs exploits. Yannick Noah, Mary Pierce, Rafael Nadal, Chris Evert et bien d’autres, se livrent avec émotion : fouler la terre battue de Roland-Garros, c’est prendre part à une histoire et représenter quelque chose de plus grand que soi. Toucher aux murs n’est donc pas anodin car ils appartiennent à la mémoire collective… les rénovations ne peuvent être qu’une promesse d’émotions encore plus fortes. Comme le dit Gustavo Kuerten : ” Quand vous construisez avec une telle passion, alors, les pierres prennent vie ! ”

31 mai

10 Cloverfield Lane : film de Dan Trachtenberg avec Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

Synopsis : Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout d’abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu’il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d’envergure. En l’absence de certitude, elle décide de s’échapper…

Whiskey Tango Foxtrot : film de John Requa et Glenn Ficarra avec Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman.