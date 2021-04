Découvrez les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix durant ce mois de mai

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de mai.

1er mai

-Collection Jacques Tati :

– Mon oncle : film avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie.

Synopsis : Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents, M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la décision d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente alors de lui trouver un travail dans son usine de plastique, tandis que sa femme lui organise un rendez-vous galant avec l’une de leurs voisines…

– Les vacances de M.Hulot : film avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla.

Synopsis : Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique. Il promène dans l’ennui balnéaire, le plaisir émerveillé des châteaux de sable. Et, d’un seul coup, l’ennui éclate de rire, tandis que les châteaux de sable s’ouvrent sur la belle au bois dormant et qu’aux cris des enfants, la petite plage pétarade et reluit comme un quatorze juillet… Mais voilà septembre. Monsieur Hulot, inconscient du scandale, rentre… Où rentre-t-il au fait ? Dans les nuages sans doute, dont il n’était, d’ailleurs, jamais sorti. Mais les enfants, après qu’il ait disparu, ont regardé le ciel longtemps.

-Playtime : film avec Jacques Tati, Barbara Dennek, Jacqueline Lecome.

Synopsis : Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l’aéroport est identique à tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales…

-Collection Ingmar Bergman :

-Scènes de la vie conjugale : film avec Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnel Lindblom.

Synopsis : Johan et Marianne, mariés depuis dix ans, vivent heureux avec leurs deux petites filles. Lui est professeur de psychologie appliquée, elle une avocate spécialiste du droit familial. Lors d’un dîner, ils assistent à la violente dispute d’un couple d’amis. Commence alors une remise en question de leur relation…

-Septième Sceau : film avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot.

Synopsis :De retour des croisades, un chevalier rencontre la Mort en chemin. Il lui propose une partie d’échecs afin de retarder l’échéance fatidique et trouver des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre-temps, le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants, entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques…

-Sonate d’automne : film avec Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman.

Synopsis : Charlotte, ancienne pianiste de renommée internationale, est invitée à passer quelques jours chez sa fille Eva, qu’elle n’a pas vue depuis sept ans. Cette dernière est mariée à un pasteur de campagne et passe ses journées à s’occuper de sa soeur, handicapée mentale, que leur mère avait placée dans une institution. Les retrouvailles entre Charlotte et Eva vont vite tourner au règlement de comptes…

5 mai

-The Sons of Sam : A Descent into Darkness

Synopsis : Si la traque du “Fils de Sam” a passionné le monde entier à la fin des années 1970, l’histoire de l’un des plus célèbres tueurs en série des États-Unis est pratiquement tombée dans l’oubli. Du moins, jusqu’à maintenant. Bien que l’arrestation et la condamnation de David Berkowitz aient mis un terme au cauchemar que vivaient de nombreux New-Yorkais, pour Maury Terry, auteur de “The Ultimate Evil”, le vrai mystère ne faisait que commencer. Convaincu que David Berkowitz n’a pas agi seul, le journaliste s’est efforcé pendant des décennies de prouver que ces meurtres cachaient une réalité plus terrible encore qu’on ne l’avait imaginé. Mais cette quête de vérité lui a coûté très cher. Le réalisateur Joshua Zeman s’appuie sur des extraits de journaux télévisés de l’époque, sur des entretiens avec les principaux acteurs de l’enquête ainsi que sur les déclarations et les travaux de Maury Terry pour livrer le récit édifiant d’un homme entraîné dans une spirale dont il n’a jamais su sortir. Mais Maury Terry s’est-il perdu dans une chasse aux fantômes ou les Fils de Sam sont-ils toujours en liberté quelque part ?

7 mai

–Jupiter’s Legacy : film de Steven S. DeKnight avec Josh Duhamel, Leslie Bibb, Andrew Horton.

Synopsis : Tandis que la première génération de super-héros au monde est vénérée, la suivante a du mal à rester à la hauteur des exploits légendaires de ses parents.

9 mai

-Vincenzo : série créée par Kim Hee-won,Park Jae-beom avec Song Joong-ki,Jeon Yeo-been,Ok Taec-yeon.

Synopsis : Profitant d’une visite dans son pays natal, un avocat mafieux italo-coréen s’attaque à un puissant conglomérat pharmaceutique et rend justice à sa manière.

12 mai

-Oxygène : film d’Alexandre Aja avec Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi, Marc Saez, Laura Boujenah.

Synopsis : Enfermée dans une unité cryogénique, Liz tente désespérément de se souvenir de son identité et de s’échapper avant d’être à court d’oxygène.

14 mai

-La femme à la fenêtre : film de Joe Wright avec Amy Adams, Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh.

Synopsis : Psychologue pour enfants, le Dr Anna Fox, agoraphobe, vit recluse dans sa maison de New York et passe le plus clair de son temps à regarder de vieux films et à espionner ses voisins. Elle se lie cependant d’amitié avec Jane Russell, qui vient d’emménager avec sa famille dans l’immeuble d’en face. Sa vie bascule lorsqu’un soir, regardant une fois de plus par sa fenêtre, Anna aperçoit chez les Russell quelque chose qu’elle n’aurait jamais dû voir, au point de soupçonner son voisin d’avoir fait disparaître Jane…Mais comment prouver le bien-fondé de ces allégations quand tout le monde vous fait douter de votre raison et que les apparences semblent trompeuses ?

-Love, Death + Robots saison 2

16 mai

-Ex Machina : film de Alex Garland avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac.

Synopsis : À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook, plus important moteur de recherche Internet au monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérience troublante : interagir avec le représentant d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

-Babysitting 2 : film de Nicolas Benamou et Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat.

Synopsis : Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

-Gladiator : film de Ridley Scott avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen.

Synopsis : Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

-Cinquante Nuances de Grey : film de Sam Taylor-Johnson avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle.

Synopsis : Étudiante en littérature anglaise, Anastasia Steele se rend à Seattle dans les bureaux de Christian Grey, jeune homme d’affaires déjà à la tête d’un empire de télécom. Elle remplace sa colocataire malade, apprentie journaliste qui devait l’interviewer pour le magazine de l’université. Grey tombe sous le charme de cette jeune femme réservée. Au jeu de la séduction, les forces semblent bien distribuées.

21 mai

-Army of the dead : film de Zack Snyder avec Dave Bautista, Ella Purnell, Matthias Schweighöfer.

Synopsis : Alors qu’une horde de zombies envahit les rues de Las Vegas, une bande de mercenaires tente le tout pour le tout et pénètre dans la zone de quarantaine pour entreprendre le coup du siècle…

24 mai

-Mutafukaz : film de Shoujirou Nishimi et Guillaume “Run” Renard avec Orelsan, Gringe, Kelly Marot

Synopsis : Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui font désormais un peu partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noir de jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, peut-être pas… Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est pris pour cible. Mais pourquoi lui ?

27 mai

-La tortue rouge : film d’animation de Michael Dudok de Wit avec Tom Hudson, Barbara Beretta.

Synopsis : À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.

-Eden : film d’animation de Kimiko Ueno avec Marika Kono, Kentarô Itô, Kyôko Hikami.