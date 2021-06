OnePlus annonce un rapprochement avec Oppo mais “sans risques pour son identité”

Si les deux fabricants entretenaient une relation particulière depuis plusieurs années, c’est désormais officiel : OnePlus et Oppo vont travailler de concert.

Unis comme les doigts de la main. Dans un communiqué officiel, le cofondateur de la marque OnePlus a confirmé une union forte entre les deux fabricants de smartphone. “Nous avons intégré certaines de nos équipes à celles d’Oppo pour fluidifier nos opérations et capitaliser sur les ressources partagées. Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation avec Oppo” déclare-t-il.

Pour rappel, OnePlus est une marque détenue par le géant Oppo, et ce rapprochement, s’il est peu surprenant, a de quoi effrayer les fans de la marque. OnePlus s’est bâtit notamment grâce à une communauté particulièrement fidèle et depuis quelques temps, l’excellent rapport qualité/prix ayant fait sa renommée se faisait plus rare. Mais il est vrai que ces dernier temps, des indices semblaient apparaître allant dans ce sens : Carl Pei l’un des fondateurs quittait récemment la marque, des modèles de OnePlus présentaient de fortes similitudes avec la gamme A d’Oppo…

Cette relation doit permettre à OnePlus“d’être plus efficace, en apportant plus rapidement des solutions logicielles encore plus fiables”, tout en continuant de produire ses propres appareils, en conservant leur identité. Cependant, les ambitions du chinois sont grandes, l’attitude de OnePlus risque donc d’être observée par les fans.

Source :via Les Numériques