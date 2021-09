C’est la rentré sur Netflix, voici les nouveautés à ne pas manquer en septembre

Tous les mois Netflix enrichit son catalogue avec de nouveaux films, séries et documentaires. Ne perdez pas de temps et découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de septembre.

Déjà disponible

-Jerry Maguire : film de Cameron Crowe avec Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger.

Synopsis : Riche, beau et célèbre, Jerry Maguire, agent des stars du sport americain, l’est. Mais sa vie mondaine et factice lui pèse, et une nuit il se remet en question dans une note qu’il rédige, où il tente de définir le sens qu’il voudrait donner à sa vie. Cette note va provoquer son licenciement et tous ses amis vont le trahir. Seule Dorothy, son assistante, et Rod, un footballeur facétieux, vont lui rester fidèles.

-Deadly Class S1 : série créée par Miles Orion Feldsott et Rick Remender avec Benedict Wong, Benjamin Wadsworth, Lana Condor.

Synopsis : À la fin des années 1980, Marcus Lopez, un jeune orphelin SDF, est admis au sein d’une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture des criminels les plus dangereux de la planète. Dans cet établissement, les adolescents se voient enseigner l’art du meurtre, du combat ou toutes autres pratiques indispensables pour devenir le parfait criminel.

-Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme : série documentaire créée par Brian Knappenberger.

Synopsis : Cette série documente, sans concession, les attaques terroristes du 11 septembre, de leur origine au cœur d’al-Qaïda dans les années 80 à la réponse forte de l’Amérique.

-La casa de papel S5 partie 1 : série créée par Alex Pina avec Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso.

Synopsis : Le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s’évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque-là : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…

8 septembre

-Into the night S2 : série créée par Jason George avec Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti.

Synopsis : Après avoir trouvé refuge sous terre, les passagers font face à une série de problèmes alors que la tension monte avec leurs hôtes militaires.

9 septembre

-Blood Brothers : Malcolm X & Muhammad Ali : Un documentaire sur la relation entre Malcolm X et Muhammad Ali, adapté du livre de Randy Roberts et Johnny Smith « Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X.

-Les femmes et l’assassin : documentaire de Mona Achache et Patricia Tourancheau.

Synopsis : Dans les années 90 à Paris, une commissaire de police et la mère de la victime d’un meurtre traquent un tueur en série pour qu’il soit jugé.

10 septembre



-Lucifer Saison finale : série créée par Tom Kapinos avec Tom Ellis, D.B. Woodside, Lauren German.

Synopsis : Ça y est, la dernière saison de Lucifer. Pour de vrai cette fois. Le diable lui-même est devenu Dieu… presque. Pourquoi hésite-t-il ? Et alors que le monde commence à s’effondrer sans Dieu, que fera-t-il en réponse ? Rejoignez-nous pour dire au revoir doux-amer à Lucifer, Chloé, Amenadiel, Maze, Linda, Ella et Dan. Apportez des mouchoirs.

–Kate : film de Cédric Nicolas-Troyan avec Mary Elizabeth Winstead, Michiel Huisman, Woody Harrelson.

Synopsis : Minutieuse et prodigieusement douée, Kate est l’exemple même de la machine à tuer parfaitement rodée et au sommet de son art. Mais voilà qu’un jour elle échoue à éliminer sa cible, un yakuza à Tokyo. Elle découvre alors qu’elle a été empoisonnée et va subir une exécution par mort lente qui lui laisse moins de 24 heures pour se venger de ses assassins. Tandis que son corps se délabre à vitesse grand V, Kate se lie d’amitié avec la fille de l’une de ses anciennes victimes.

-Problemos : film d’Eric Judor avec Eric Judor, Célia Rosich, Michel Nabokov.

Synopsis : Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…à l’exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ?

12 septembre

Les Déguns : film de Cyrille Droux, Claude Zidi Jr avec Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph Malerba.

Synopsis : Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus improbables les unes que les autres…

14 septembre

-You vs Wild : Out Cold : Bear Grylls est de retour pour une nouvelle aventure interactive palpitante à découvrir en famille. Après avoir survécu à un accident d’avion dans les montagnes enneigées, Bear, devenu amnésique, doit affronter les rigueurs de l’hiver pour sauver sa peau et celle de son pilote. Falaises vertigineuses, tunnels obscurs et animaux sauvages… le danger est omniprésent. Bear va avoir besoin de votre aide pour retrouver son ami et s’en sortir vivant.

15 septembre

-Détective Conan S1 : Victime d’une mystérieuse organisation d’hommes en noir qui l’ont empoisonné et l’ont ainsi fait redevenir un enfant, Conan se retrouve contraint de retourner à l’école primaire. Tout en veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, il mène des enquêtes sur des meurtres inexpliqués et résout des affaires ténébreuses.

-Schumacher : documentaire d’Hans-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech.

Synopsis : Tourné avec le soutien total de la famille de Michael Schumacher, le documentaire SCHUMACHER, à grand renfort d’interviews rares et d’images d’archives inédites, dresse un portrait à la fois sensible et critique du septuple champion du monde. Explorant les multiples facettes qui ont forgé et défini cet athlète complexe, il retrace son ascension fulgurante dans un sport exigeant et dangereux, qui passionne les foules du monde entier. Sa grande volonté et sa quête de victoire absolue ont fait de Michael Schumacher une star mondiale. Si sa carrière a fasciné des millions de personnes, le succès de cet homme très discret ne se limite pas à la course automobile. Mais ne définir “Schumi” que par son esprit combatif et sa quête de la perfection serait limitatif : ses doutes et ses insécurités complètent le profil d’un homme délicat et réfléchi. L’histoire de Michael ne serait pas complète sans ses parents, ses enfants et Corinna Schumacher, l’amour de son enfance et de sa vie. Ses proches sont maintenant prêts à raconter son histoire…

16 septembre

-Musclor et les maîtres de l’univers : série d’animation créée par Amanda Deibert avec Yuri Lowenthal, David Kaye, Grey Griffin.

Synopsis : Adam, aidé par les membres de son équipage courageux mais inexpérimenté, dont un maître de la technologie, un maître de la magie, un maître de la nature et un maître de la démolitio, ensemble, ils tentent de sauver leur planète Eternia et ses habitants de la tyrannie du méchant conquérant Skeletor.

17 septembre

Sex Education S3 : série créée par Laurie Nunn avec Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson.

Synopsis : Nouvelle année à Moordale ! Otis multiplie les relations sexuelles, Eric et Adam sont officiellement en couple et Jean attend un enfant. Pendant ce temps, une nouvelle proviseure, Hope tente de remettre Moordale sur le chemin de l’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal oublié remonte à la surface. Préparez-vous à des animaux comme preuve d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes en forme de vulve et encore plus de Madame Groff.

21 septembre

Love on the spectrum S2 : série-docu australienne qui pose son regard sur les personnes du spectre autistique en pleine recherche amoureuse.

22 septembre

-Dear white people S4 : série créée par Justin Simien avec Logan Browning, Brandon P Bell, DeRon Horton.

Synopsis : Réunis pendant une pandémie, les futurs Sam et Lionel reviennent sur leur dernière année épique à Winchester illustrée telle une comédie musicale des années 90.

24 septembre

-Sermons de minuit : série créée par Mike Flanagan, Trevor Macy avec Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater.

Synopsis : Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre.

-Braqueurs, la série : série créée par Julien Leclercq et Hamid Hiloua avec Sami Bouajila et Kaaris.

Synopsis : Quand sa nièce contrarie un puissant baron de la drogue, Mehdi et sa bande de pros du braquage se retrouvent au cœur d’une guerre des gangs violente. Très violente.

29 septembre

-Friendzone : film de Charles Van Tieghem avec Mickael Lumière, Manon Azem, Fadily Camara.

Synopsis : N’en pouvant plus des relations platoniques, Thibault croit voir sa chance tourner lorsqu’il rencontre Rose. Mais comment passer de meilleur pote à petit ami ?

30 septembre



-Love 101 S2 : série créée par Meriç Acemi avec Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz.

Synopsis : Dans les années 1990 en Turquie, un groupe d’adolescents marginalisés manigancent pour que leur prof adorée tombe amoureuse et choisisse de ne pas quitter leur ville.