Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour importantes sur les Freebox, des chaînes débarquent et des abonnés gâtés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Une version corrective a été déployée dans la foulée sur mini 4K, Révolution et One (DECT et VPN). Plus d’infos…

L’opérateur a également déployé une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Freebox Pop et Delta Pop. Le guide TV désormais consultable depuis la liste des chaines. Plus d’infos…

A l’instar des abonnés Freebox Delta et Pop, les abonnés Freebox mini 4K bénéficient désormais de 6 mois d’abonnement gratuit au service de SVOD Disney+. Plus d’infos…

Freebox TV : deux nouvelles chaînes francophones rejoignent le bouquet Cdirect (canal 449) et Sunu Yeuf (canal 445). L’une concerne le communauté congolaise et l’autre sénégalaise. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisque d’autres nouvelles chaînes sont désormais incluses dans le bouquet libanais, Lana TV et Lana+ TV (canaux 648 et 649), Roya TV (canal 650) et Al Mayadeen (canal 651). Plus d’infos…

La chaîne Pitchoun est quant à elle à présent gratuite sur les Freebox jusqu’au 19 mai sur le canal 159. Plus d’infos…

Freebox Pop : les abonnés peuvent désormais choisir une langue sur leur serveur parmi le français, l’italien et l’anglais. Freebox OS bascule également. Plus d’infos…