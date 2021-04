Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 179 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 179 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A53 et Oppo A72, deux modèles proposés à 179 euros, grâce à une réduction de 50 euros sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : Oppo A72

Dalle IPS, diagonale de 6,5 pouces et poinçon pour le capteur photo frontal chez les deux smartphones, mais une définition Full HD+ pour l’Oppo A72. Un aspect non négligeable si vous regardez des vidéos et jouez de façon régulière.

Notre classement :

Oppo A72 (6,5 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Oppo A53 (6,5 pouces, IPS, HD+, poinçon et 90 Hz)

Performances : Oppo A72

L’Oppo A72 profite d’une plate-forme avec un processeur légèrement plus véloce. Dans les deux cas, la plate-forme Qualcomm retenue ne donne pas accès à la 5G.

Notre classement :

Oppo A72 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM)

La photo : Oppo A72

L’Oppo A53 est moins bien loti que l’Oppo A72 sur l’aspect photo, le second profitant d’un capteur principal de 48 Mégapixels et bénéficiant d’un capteur supplémentaire pour l’ultra grand-angle. L’Oppo A72 propose aussi plus de définition pour les selfies.

Notre classement :

Oppo A72 (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Batterie 5 000 mAh et charge filaire en 18 Watts, les deux smartphones proposent les mêmes prestations.

Notre classement :

Oppo A53 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo A72 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : l’Oppo A72

L’Oppo A72 en propose davantage au niveau de l’écran (mieux défini), du processeur (plus véloce) et de la partie photo (plus étoffée). On a également deux fois plus de stockage interne par rapport au Oppo A53 (128 Go contre 64). Misant à fond sur l’autonomie grâce à sa batterie 5 000 mAh, il fait en revanche sur la 5G.