Canal+ annonce un nouveau plan de service dès demain, avec des petites évolutions qui vont concerner les Freebox

Il y a un peu de mouvement du coté des chaines Canal

Canal+ annonce qu’il va procéder demain, mardi 20 avril à une évolution de son plan de service. Il n’y a pas de grosses évolutions, ni de nouvelles chaînes, mais quelques changements sont tout de même à noter dont certains vont concerner les Freebox et en particulier les abonnés Canal via la Freebox (y compris les abonnés TV by Canal et myCanal, dont l’offre est incluse sur les Freebox Révolution et Delta)

Chaîne Evénement

Lancement de la chaîne « Evénement » sur l’ADSL et Orange Satellite (chaîne 240).

A LA DEMANDE

Le service A LA DEMANDE va changer de nom. “CANAL+ A LA DEMANDE” va devenir “TOUS VOS PROGRAMMES”. Vous continuerez d’accéder à tous vos programmes à la demande, leur accès sera simplement plus intuitif. Ce changement sera progressif et sera mis en place dès le 20 avril sur le décodeur Canal+. Suivront ensuite les décodeurs +Le CUBE (version R7) et la Freebox ainsi que les autres box.

DISNEY+

Box Orange UHD (Stellar) : arrêt de la boucle vidéo DISNEY+ sur les box Orange UHD suite à l’arrivée de l’application DISNEY+.

Box Orange Legacy (box blanches) : retrait de la chaine DISNEY+ en N° 16.

Box Orange Play/MIB4 (BOX TV4) : la chaine DISNEY + affichera désormais :

RMC SPORT 1 UHD

Nous vous informons de l’arrêt de la diffusion de la chaîne RMC SPORT 1 UHD dans les offres par satellite de CANAL+. Vous pourrez cependant continuer de profiter de tous vos programmes sur les chaines RMC SPORT 1 et RMC SPORT 2.