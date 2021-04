Free Mobile relance son offre à moins de 10 euros la plus attractive face à l’agressivité de Sosh, Red by SFR et B&You

Deux semaines après avoir baissé la data de son forfait “Série Free”, l’opérateur revient à sa formule la plus alléchante, 80 Go en 4G+ à 9,99€/mois. De son côté la concurrence ne lésine pas sur le volume de données, bien au contraire.

A l’heure où la bataille de la data bat son plein chez Red by SFR , B&You et Sosh, Free Mobile tend à viser au milieu, en proposant suffisamment de gigas pour un prix attractif. Jusqu’au 4 mai prochain, l’opérateur affiche ainsi son offre Série Free à 9,99€/mois pendant 1 an avec 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Sosh, la marque d’Orange frappe fort en ce moment avec un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 110 Go à 16,99€. Red by SFR sort aussi l’artillerie lourde, deux offres 100 Go et 200 Go sont actuellement affichées à 13 et 15€ par l’opérateur. Enfin, B&You ne se laisse pas faire avec un forfait 200 Go à 14,99€/mois. Les opérateurs mettent donc le paquet sur les données, pourtant la consommation moyenne mensuelle de data n’excède pas les 11 Go dans l’hexagone.