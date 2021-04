Free lance une mise à jour corrective sur les Freebox Révolution, mini 4K et One

Après avoir lancé hier une mise à jour majeure du serveur de toutes ses box, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version corrective sur trois Freebox.

Estampillée 4.3.1, cette nouvelle version permet de corriger deux problèmes rencontrés à la suite de la nouvelle mise à jour déployée le 20 avril sur les serveurs Freebox Révolution, mini 4K et One. La technologie DECT était devenue non fonctionnelle sur certains modèles de Freebox V6, des téléphones sans fil numérique amélioré ne trouvaient plus la base, un message d’erreur s’affichait alors “erreur lors de la mise de la configuration”. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Autre bug résolu, une erreur interne sur le client VPN en openvpn suite au passage à Freebox OS 4.3. Pour profiter de cette mise à jour, il suffit de redémarrer le Freebox Server.