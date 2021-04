Free lance une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One, avec de nombreuses améliorations et corrections

Une nouvelle mise à jour riche, mais qui n’intéressera pas forcement tous les abonnés Free vient de déployer un nouveau firmware, estampillé 4.3.0, sur les serveurs de ses Freebox Delta, Pop, Révolution, mini 4K et One. Au programme, de nombreuses améliorations et corrections que les développeurs Freebox ont listé : Améliorations Support de SMBv2 et SMBv3 pour le partage de fichiers. Cela améliore la compatibilité avec les dernières versions d’OS, ainsi que les performances (entre 8% et 40% selon les usages).

Possibilité d’avoir des autorisations temporaires dans les profils et amélioration de l’interface.

Changement automatique des ports de connexion à distance invalides en IPv4 partagée. Cela améliore la gestion des téléchargements et la disponibilité en IPv4.

Le port de connexion HTTPS à distance est désormais publié dans le DNS, ce qui permet aux applications Freebox et tierces de toujours pouvoir joindre la box même si ce port a changé.

Documentation des APIs VM, RAID et websocket disponible dans l’aide de Freebox OS.

Les nouvelles VMs utiliseront SMBv2+ pour l’accès aux fichiers. Les anciennes devront être mises à jour manuellement.

Support de ChaChaPoly1305 avec OpenVPN Corrections Utilisation de dans la connexion vpn cliente

L’heure affichée dans l’interface web de Freebox OS est correcte

Pour Freebox Delta, les VMs sont mieux redémarrées si le disque où elles se trouvent met du temps à s’allumer

Pour la Freebox Delta, réduction de l’impact d’une réinitialisation intempestive de la connexion avec un switch optique lorsque STP est activé Pour profiter de cette mise à jour, il suffit de redémarrer le Freebox Server.