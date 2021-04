NRJ Mobile lance un forfait 200 Go à moins de 10€ par mois

NRJ Mobile annonce un forfait mobile 200 Go en série limitée. Le tarif promotionnel n’est valable que durant la première année.

Jusqu’au 9 mai prochain, NRJ Mobile propose en effet un forfait mobile 200 Go sans engagement en série limitée à 9,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros par mois durant les 12 premiers mois. Notez le coût de 10 euros, payable à la commande, pour la carte SIM triple découpe.

Dans le détail, le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 200 Go de data mobile en France métropoliaine (débit réduit au-delà). A l’étranger, vous bénéficiez de 15 Go de Roaming en Europe et dans les DOM.

Comme Auchan Telecom ou Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, récemment devenu filiale du groupe Bouygues Telecom.