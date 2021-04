Choc des smartphones à 119 euros proposés par Free : Xiaomi Redmi 9A ou Nokia 2.4 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des smartphones Xiaomi Redmi 9A et Nokia 2.4 à 119 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi 9A et Nokia 2.4, tous deux proposés à 119 euros, grâce à une baisse de prix de 20 euros sur le premier. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : match nul

Dalle IPS, diagonale de 6,5 pouces et définition HD+ dans les deux cas. Bref, pas d’AMOLED pour des couleurs plus vives et de meilleurs contrastes ni de taux de rafraîchissement élevé apportant plus de fluidité ni de poinçon pour le capteur photo frontal. Les Nokia 2.4 et Xiaomi Redmi 9A annoncent les mêmes prestations, et surtout celles qu’on attend à ce niveau de gamme.

Notre classement :

Nokia 2.4 (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi 9A (6,53 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : match nul

Processeur octa-core 2,0 GHz associé à 2 Go de mémoire vive. Là encore, les deux smartphones jouent dans la même cour. Dans tous les cas, il ne faudra pas à s’attendre à des bêtes de course ni à une compatibilité 5G. Aucune des plates-formes utilisées ici n’apporte cette connectivité réseau.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G25, mémoire vive 2 Go) Nokia 2.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P22 avec 2 Go de RAM)

La photo : match nul

Les deux smartphones proposent de la photo 13 Mégapixels au dos et 5 Mégapixels à l’avant. Le Nokia ajoute certes un second capteur dorsal, mais c’est un capteur 2 Mégapixels qui ne promet pas de changer la donne à l’usage. Un partout, la balle au centre.

Notre classement :

Nokia 2.4 (13/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9A (13 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Xiaomi opte pour une plus grosse batterie et une charge plus puissante. Notez que dans les deux cas, la charge passera par la vieille connectique Micro-USB. Pas d’USB-C pour nos deux amis.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts) Nokia 2.4 (batterie 4 500 mAh et charge 5 Watts)

VERDICT : le Xiaomi Redmi 9A

Les deux smartphones promettent la même expérience (moyenne) en termes d’affichage, de performances et de photographie. Ils proposent également la même quantité de stockage, à savoir 32 Go, avec une possibilité d’extension par MicroSD. Xiaomi parvient à se démarquer (un peu) sur l’aspect autonomie et charge avec son Redmi 9A, dont vous pourrez d’ailleurs retrouver notre test. Maintenant, certains pourront préférer l’expérience Android proche du stock et s’orienter vers le Nokia 2.4. Le Nokia propose également le lecteur d’empreintes digitales (au dos) que le Xiaomi n’a pas.