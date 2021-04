Publicité ciblée : Bouygues Telecom annonce un nouveau partenariat avec NRJ

L’opérateur annonce un quatrième accord pour proposer de la publicité ciblée sur ses Bbox, cette fois avec NRJ Global.

La réclame continue d’évoluer sur plus de chaînes TV. Bouygues Telecom annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec NRJ Global, la régie TV, Radio, Digital et Cross-média du groupe NRJ pour proposer de la publicité ciblée dès cet automne. Pour rappel, le groupe compte notamment trois chaînes linéaires : NRJ 12, Chérie25 et NRJ Hits.

Pour rappel, la TV segmentée (ou publicité ciblée), permet la diffusion de spots publicitaires adaptés selon différentes données (géolocalisation, usages TV ou typologie de foyer) et est autorisée depuis le 5 août 2020. Cependant, elle nécessite le consentement explicite de l’utilisateur et les données nécessaires doivent être utilisées dans le respect de la réglementation actuelle.

Bouygues Telecom a déjà signé des accords similaires avec France Télévisions, M6 et TF1. Orange, pour sa part, propose déjà ce type de réclame sur les chaînes des groupes M6 et France Télévisions. SFR quant à lui n’a pour l’instant annoncé d’accord qu’avec sa propre régie publicitaire sur ses chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story et sur les déclinaisons locales de BFM. Pour sa part, Free s’intéresse à cette nouvelle solution, mais n’a pas encore annoncé d’accord.