Free ne s’arrête plus et ajoute encore 4 nouvelles chaînes à son bouquet TV

Après l’ajout de nombreuses chaînes en langue arabe, puis deux chaînes francophones, ce sont quatre nouvelles chaines destinée à la diaspora libanais, et même tous les arabophones, qui viennent d’être ajoutées sur Freebox TV. Toutes deux sont intégrées au pack libanais. Celui-ci est donc désormais composé de 8 chaînes pour un tarif qui ne bouge pas, à savoir 5,99€/mois.

Lana TV et Lana+ TV sont disponibles sur les canaux 648 et 649 de Freebox TV. Ces nouvelles chaînes irakiennes qui se veulent moderne offrent un divertissement unique aux jeunes irakiens. LANA TV et LANA+ TV diffusent du contenu du monde entier et présentent des idées fraîches et uniques avec une saveur locale grâce à un doublage arabe local de haute qualité

Roya TV, disponible sur le canal 650 de Freebox TV est une chaînes des Emirats Arabes Unis qui propose principalement des séries mais également des reportages et documentaires

Al Mayadeen disponible sur le canal 651 de Freebox TV est une chaîne de télévision par panarabiste lancée le 11 juin 2012 à Beyrouth , au Liban . Sa programmation est principalement axée sur l’actualité. Il a des journalistes dans la plupart des pays arabes. Sur le marché panarabe des informations télévisées, la chaîne est en concurrence avec Al Jazeera et Al Arabiya , ainsi qu’avec Sky News Arabia et la BBC Arabic Television