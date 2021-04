Free commence à canarder ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free n’est pas pressé mais continue de débarquer sur les réseaux d’initiative de Covage.

Attendu de pied ferme sur les RIP de l’opérateur d’infrastructure Covage racheté par récemment par SFR, Free continue de lancer progressivement ses offres FTTH sur les réseaux de ce dernier.

Après le réseau d’initiative SIVU (Communauté urbaine de Dunkerque), c’est au tour de celui du Syane en Haute Savoie d’accueillir les offres de Free. D’après Busyspider, de premières adresses Freebox sont éligibles au FTTH sur ce réseau, notamment dans les villes de Doussard et Lathuile.

La fibre optique pour tous, tel est l’objectif de ce réseau public. Ce dernier doit permettre de raccorder 320 000 logements à l’horizon 2025. Montant des investissements, 300 millions d’euros.

Ce RIP fait partie de l’accord signé en 2019 entre Free et Covage permettant à l’opérateur de proposer son offre de Fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique dans les territoires couverts par l’opérateur d’infrastructure parmi lesquels le Calvados, l’Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et les réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, Essonne Numérique, soit plus de 1,4 million de prises Fibre d’ici 2023.